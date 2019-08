“Todos me han enseñado, Guardiola lo tuve como compañero y de él extraje ser simple y lo ordenado a la hora de jugar. Ahora sobre un sistema a mí me gusta el 4-3-3 o el 4-4-2, esos me llaman la atención. Puedo usar el 4-3-3 pero la elección depende de mis jugadores y de mi rival", concluyó.