"No... Que va, todavía hay para rato, la última no es. Hay para muchos años todavía. Estoy atravesando un buen momento, ya lo tuve el año pasado también. Me siento bien, no tengo problema, así que nada, así afronto con mucha ilusión esto y quiero ser mejor cada día. El año de eliminatoria es especial como un Mundial, pero así será sucesivamente cuando vayan llegando de nuevo", relató.