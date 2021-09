Así ve el agente de Donnarumma la competencia con Keylor Navas: ‘No hay pelea, Gigio jugará'

Keylor Navas (atrás) empezó la temporada como el número del PSG, pese al sonado fichaje del joven italiano Gianluigi Donnarumma. (JOHN THYS/AFP)

Keylor Navas empezó la nueva temporada con el París Saint Germain al igual que como terminó la anterior: de titular.

Esa posición estaba en duda porque el PSG contrató a Gianluigi Donnarumma, el mejor portero de la anterior Eurocopa.

[ Tapadas de Keylor Navas evidencian que la constelación del PSG aún no tiene sus estrellas alineadas ]

Con apenas 22 años, el cartel del italiano es notable, pero el buen rendimiento del costarricense se mantiene.

Seguramente por esa razón el técnico del conjunto francés, Mauricio Pochettino, decidió comenzar la campaña con el tico.

Así sucedió en el primer partido de la Champions League, con resultado de 1-1 ante el Brujas de Bélgica. Navas fue el mejor de los parisinos, respaldado su puesto como titular.

[ Números confirman que Keylor Navas es portero de Champions League ]

Sin embargo, en el entorno de Gigi creen que pronto el joven será el estelar. Así de claro lo dijo su agente, Mino Raiola, en declaraciones a la televisora RAI Sport.

¿Keylor Navas? No hay pelea entre Gigio y Navas en el PSG, Gigio jugará “, mencionó.

Raiola también habló de la decisión del guardameta de irse de Italia.

“Lamento cómo lo trataron (en el AC Milán, su antiguo club). Hizo una elección de vida, no hubo traición. Pudo haberse ido hace cuatro años y no lo hizo. ¿Si estuviera cerca de la Juventus? La Juventus todavía tiene un gran pesar por no haberlo tomado. Y no solo la Juventus...”, expresó.

Semanas atrás el propio Donnarumma había hablado sobre la disputa del puesto en un equipo plagado de estrellas.

Eso sí, sus declaraciones al diario Corriere Dello Sport fueron muy diferentes a las de su agente.

“La competencia con Keylor Navas es una motivación suplementaria, es una cosa que me fascina. Me siento muy bien y muy relajado”.

Su intención será jugar la Champions, precisamente el torneo por el que el PSG sigue se reforzó cuanto pudo.

“La última temporada, el PSG no ganó la Ligue 1, pero el verdadero objetivo es ganar la Champions League”, dijo en agosto.

El PSG volverá a jugar en la liga local este domingo a las 12:45 p. m. ante el Lyon. Nuevamente la expectativa estará en si Pochettino rota o sigue con el tico como su primera opción.