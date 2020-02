“Uno no termina contento porque no se pudo sacar la victoria. Costó mucho, sabemos la calidad de equipo que estaba al frente, pero pudimos poner la serie a favor. Siento que enfrentamos este partido como una final, porque entendemos que no siempre tenemos chance de estar en este certamen, entonces eso te da coraje. La actitud y las ganas fueron elementos trascendentales”, resaltó.