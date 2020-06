“Su trabajo con el América de Cali, por su sencillez, respeto y calidades humanas, fue excepcional. Al final pienso que le hicieron la ‘falseada’, el presidente del América es muy querido, pero no le jugaron las cartas bien al profe, ahora con lo que hizo acá si algo es seguro es que al profesor no le faltará trabajo y no tendrá problemas para salir adelante con su familia, con sus proyectos”, afirmó.