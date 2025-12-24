Las sequías de Saprissa: ¿Cuál fue la peor racha sin coronarse campeón?

Tras perder la final del torneo de Apertura 2025, el Deportivo Saprissa cierra el tercer torneo sin llevarse la copa, mientras que Alajuelense corta una mala racha que arrastraba desde el 2020.

Estas situaciones generan la siguiente pregunta: ¿Cuál fue la peor racha del equipo morado? Aquí podrá encontrar la respuesta.

Saprissa vivió dos grandes sequías de títulos en su historia en la Primera División de Costa Rica. Ambos periodos coincidieron con etapas de transición deportiva y administrativa del club.

La racha más extensa en torneos cortos se dio entre el Verano 2010 y el Verano 2014, cuando el equipo acumuló siete torneos consecutivos sin ganar el campeonato nacional. Aunque el lapso fue de solo cuatro años calendario, el formato de dos torneos por año extendió la mala racha.

Ese periodo coincidió con el cambio administrativo tras la salida del empresario mexicano Jorge Vergara y la llegada de Horizonte Morado. La sequía se dio entre el título 29 y el 30 del club, una situación similar a la que ha enfrentado Liga Deportiva Alajuelense en otros momentos.

Durante esos siete torneos, Alajuelense ganó cinco campeonatos y Herediano obtuvo dos. Saprissa había logrado el título del Verano 2010, dirigido por Roy Myers, tras vencer a San Carlos en la final. La racha terminó en el Verano 2014, cuando el equipo, bajo el mando de Ronald González, derrotó a Alajuelense en la final y volvió a coronarse campeón.

Un antecedente más largo en años ocurrió entre 1982 y 1988, una de las etapas más difíciles del club. En ese lapso, Saprissa ganó un solo título en doce años, el de 1982, y no volvió a celebrar hasta el torneo que concluyó en agosto de 1989.

La sequía se extendió por seis años y nueve meses, desde la final de diciembre de 1982, cuando Saprissa venció a Puntarenas y alcanzó su estrella número 16, hasta el título obtenido sin necesidad de final en 1989. Ese campeonato lo dirigió el técnico Checo Josef Bouska.

En ese periodo sin títulos, Alajuelense ganó dos campeonatos, Herediano otros dos, y Municipal Puntarenas obtuvo uno. El título previo al de 1982 fue conseguido por el técnico nacional Giovanni Rodríguez.

En el presenta, el que Saprissa lleve 3 campeonatos sin levantar el título es extraño no por la cantidad, más bien por lo conseguido antes, un tetracampeonato, del cual podrá ver un documental en el siguiente video.