Puro Deporte

Lamine Yamal sale lesionado y enciende las alarmas a pocas semanas del Mundial

El Barcelona ganó y se acerca cada vez más al título, pero la lesión de Lamine Yamal causa preocupación

EscucharEscuchar
Por AFP y Fanny Tayver Marín
Lamine Yamal recibe atención médic luego de lesionarse ante el Celta por la Liga Española.
Lamine Yamal recibe atención médica luego de lesionarse ante el Celta por la Liga Española. (JOSEP LAGO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lamine YamalMundial 2026Selección de EspañaLiga EspañolaBarcelona
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.