Lamine Yamal sale lesionado y enciende las alarmas a pocas semanas del Mundial

Lamine Yamal recibe atención médica luego de lesionarse ante el Celta por la Liga Española.

Barcelona, España. El líder Barcelona ganó 1-0 al Celta de Vigo, este miércoles en la 33ª jornada liguera para seguir corriendo hacia el título, pero perdió por lesión a su delantero estrella Lamine Yamal.

El joven delantero azulgrana se lesionó al tirar el penal que supuso el gol de la victoria local (40′). Apenas marcó su gol, pidió cambio en medio de evidentes molestias.

Con su triunfo el Barcelona mantiene su ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid en lo alto de la tabla, a falta de seis jornadas y 18 puntos por disputarse.

Aunque todavía no han trascendido detalles de la lesión de Yamal, el diario Sport de Barcelona apunta a un problema muscular en los isquiotibiales (cara posterior del muslo).

Obviamente el tiempo de recuperación dependerá de qué tan grave sea la ruptura, pero la situación de Lamine causa preocupación cuando solo quedan 50 días para el inicio del Mundial 2026, donde España cifra buenas partes de sus posibilidades en la estrella adolescente.