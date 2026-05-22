Puro Deporte

La última moda: aficionados crean con IA himnos para sus selecciones antes del Mundial 2026

La Inteligencia Artificial también llegará a las graderías del Mundial 2026, con canciones creadas por la tecnología

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Por AFP
Aficionados de Senegal celebran en la capital Dakar durante el anuncio de los convocados al Mundial 2026.
Aficionados de Senegal celebran en la capital Dakar durante el anuncio de los convocados al Mundial 2026. (SEYLLOU/AFP)







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