Puro Deporte

Vea la reacción de Neymar tras ser convocado al Mundial 2026

El delantero lloró al enterarse de que estaba en la lista que entregó Carlo Ancelotti

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Por Milton Montenegro
Neymar está de regreso en la selección de Brasil para el Mundial 2026. El atacante lloró al conocer su nombre en la lista. (ERNESTO BENAVIDES/AFP)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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