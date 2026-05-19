Vea la reacción de Neymar tras ser convocado al Mundial 2026

Neymar está de regreso en la selección de Brasil para el Mundial 2026. El atacante lloró al conocer su nombre en la lista.

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, dijo: “Ahora viene lo bueno”, antes de dar a conocer los nombres de los delanteros que llevará Brasil al Mundial 2026.

La expectativa era enorme para conocer si Neymar estaba en la lista; Ancelotti lo nombró y se escucharon gritos y aplausos en el sitio donde se efectuó la convocatoria de la Canarinha.

Rodeado de amigos y seres queridos, Neymar no pudo contener las lágrimas al escuchar su nombre.

Sin poder hablar, a lágrima viva. Así reaccionó el jugador al conocer que estaría en el Mundial con la selección brasileña. Finalmente Carlo Ancelotti sí le convocó.

El video que todos estabamos esperando.



Neymar, al enterarse que estará en el Mundial.



Sonríe la pelota. La caprichosa celebra. La esférica está feliz💛 pic.twitter.com/hFJlWmCipC — Juez Central (@Juezcentral) May 19, 2026

Y en Brasil no hubo un solo rincón donde no se celebrase o llorase por un Neymar que liderará a Brasil en el mundial.

Las imágenes del instante se viralizaron rápidamente en redes sociales. Neymar permaneció atento al anuncio oficial hasta que escuchó su nombre entre los convocados. En ese momento, el delantero se fundió en abrazos con su esposa, hijos y las personas que lo acompañaban.

“Tengo una teoría: si no me fuera a convocar, me habría llamado. Hasta tengo miedo de mirar el teléfono. No sé, estoy desesperado”.



Los NERVIOS que tenía el mismísimo Neymar antes de saber la lista para el Mundial. ❤️🇧🇷 pic.twitter.com/itkcjWKROb https://t.co/FwDihftH4i — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 19, 2026

La emoción no solo se vivió en la casa del delantero. En distintos puntos de Brasil, miles de aficionados celebraron el regreso de una de las máximas figuras del fútbol. Niños, jóvenes y adultos siguieron atentos el anuncio oficial y estallaron de felicidad.

En medio de la algarabía, Neymar realizó una videollamada con Raphinha, jugador del FC Barcelona, quien celebró efusivamente la convocatoria. El momento reflejó la cercanía que el atacante mantiene con otros futbolistas brasileños.

Otras figuras del fútbol también reaccionaron rápidamente a la noticia. Marcelo, excompañero, expresó públicamente su alegría por el regreso de Neymar a la selección. Diversos colegas y personalidades deportivas enviaron mensajes de felicitación al delantero.