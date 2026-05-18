Puro Deporte

Brasil revela su lista para el Mundial 2026: esto pasa con Neymar

Carlo Ancelotti, técnico de Brasil, dio a conocer a los 26 convocados para la Copa del Mundo

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Por Milton Montenegro

La expectativa era enorme y Carlo Ancelotti terminó con cualquier conjetura. El seleccionador de Brasil definió la lista de los convocados al Mundial 2026 y, por supuesto, el timonel despejó la gran duda: ¿está o no Neymar?








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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