Brasil revela su lista para el Mundial 2026: esto pasa con Neymar

La expectativa era enorme y Carlo Ancelotti terminó con cualquier conjetura. El seleccionador de Brasil definió la lista de los convocados al Mundial 2026 y, por supuesto, el timonel despejó la gran duda: ¿está o no Neymar?

Neymar formaba parte de la prelista de 55 jugadores que Brasil entregó a la FIFA, la cual quedó reducida a 26.

En conferencia de prensa, Ancelotti fue nombrando a cada uno de los futbolistas que integran el conjunto de Brasil; entre otros, mencionó a Alisson, Alex Sandro, Vinicius, Marquinhos, Lucas Paquetá, hasta que dijo Neymar. Sí, Neymar es parte del grupo para la Copa del Mundo 2026.

A Neymar se le hizo, Carlo Ancelotti confió en él y lo llevará al Mundial del 2026. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP)

Tras una grave lesión en octubre de 2023, la recuperación de Neymar fue intensa durante ocho meses. Ancelotti, con 10 meses al mando, no lo llamó para amistosos, pero siempre lo consideró. Neymar, máximo goleador con 79 tantos, busca revancha de Qatar 2022.

En la última edición de Qatar 2022, Brasil quedó eliminado en la ronda de cuartos de final ante Croacia en tanda de penales. En el tiempo regular hubo empate sin goles y, en el tiempo suplementario, igualdad a un gol por lado. El tanto de la ‘Canarinha’ fue anotado precisamente por el líder de esa selección, Neymar.

Ancelotti, con más de 30 años de experiencia, lidera a Brasil en el Grupo C del Mundial 2026. Se enfrentarán a Marruecos, Haití y Escocia. Se espera que avancen como primeros, buscando un camino favorable en octavos de final. El objetivo es claro: la sexta estrella para la pentacampeona.

El próximo paso para los brasileños será el miércoles 27 de mayo, cuando los jugadores seleccionados se deberán presentar en el predio Granja Comary, en Teresópolis, para comenzar los preparativos para la cita mundialista.

Los de Ancelotti debutarán en el Mundial 2026 el 13 de junio contra Marruecos, en Nueva Jersey, por la fecha 1 del Grupo C. Luego, jugará el 19 de junio contra Haití y el 24 contra Escocia.

Convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros: Alison (Liverpool), Ederson (Fenerbache), Weverton (Gremio).

Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel (Arsenal), Ibañez (Al Halil), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma).

Volantes: Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad)y Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luis Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinicius Jr (Real Madrid).