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La UEFA prepara denuncia por ‘gestión desleal’ contra Gianni Infantino

Para la UEFA, Infantino atentó contra la reputación de la FIFA al tratar de abrir el Mundial a inversores privados

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Por AFP

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El presidente de FIFA, Gianni Infantino, sigue en medio de una gran presión de la UEFA. Aquí, durante un partido del pasado Mundial 2026, en Los Ángeles.
La UEFA va con todo contra Gianni Infantino, al que denuncia por su idea de abrir la Copa del Mundo a inversores privados. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







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