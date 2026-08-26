Puro Deporte

Crisis en FIFA: otra federación europea retira su apoyo a Infantino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sigue sumando detractores y otro miembro de la UEFA se suma a las voces en su contra

EscucharEscuchar
Por AFP
Añadir La Nación como fuente preferida en
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, saluda este 26 de agosto durante un partido entre Vietnam y Tailandia en la ciudad de Hanoi.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, saluda este 26 de agosto durante un partido entre Vietnam y Tailandia en la ciudad de Hanoi. (NHAC NGUYEN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UEFAFIFAFederación Italiana de FútbolGianni InfantinoCrisis en FIFA
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.