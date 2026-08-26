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La UEFA podría levantar su amenaza de boicot a los torneos de FIFA

Aunque sigue la presión contra Gianni Infantino, UEFA está reconsiderando la amenaza de no participar en competencias de la FIFA

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Por AFP

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El presidente de FIFA, Gianni Infantino, sigue en medio de una gran presión de la UEFA. Aquí, durante un partido del pasado Mundial 2026, en Los Ángeles.
El presidente de FIFA, Gianni Infantino, sigue enfrentando la oposición de la UEFA. Aquí, durante un partido del pasado Mundial 2026, en Los Ángeles. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







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