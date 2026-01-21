Puro Deporte

La toalla más polémica en la historia del fútbol: vea la anécdota viral de la Copa África

La final de la Copa África tuvo como protagonista inesperada a una toalla... Sí, las selecciones de Marruecos y Senegal se pelearon por un paño

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
En redes sociales como X, Instagram o Facebook se viralizaron imágenes y videos de los enfrentamientos en la final de la Copa Africana.
En redes sociales como X, Instagram o Facebook se viralizaron imágenes y videos de los enfrentamientos en la final de la Copa Africana por la ahora famosa toalla. (@CocoExiliado/X)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Copa AfricanaCAFSelección de SenegalSelección de Marruecos
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.