La toalla más polémica en la historia del fútbol: vea la anécdota viral de la Copa África

En redes sociales como X, Instagram o Facebook se viralizaron imágenes y videos de los enfrentamientos en la final de la Copa Africana por la ahora famosa toalla.

El domingo 18 de enero se jugó la final de la Copa África de Naciones en el estadio Moulay Abdellah, en Marruecos. Ahí, además de los jugadores, una toalla se llevó las miradas en el tiempo extra y se convirtió en el paño más famoso en la historia del fútbol.

Esto fue lo sucedido: el guardameta senegalés, Édouard Mendy, tenía su toalla a mano cerca del marco, como hacen muchos porteros, para secarse los guantes y la cara debido a que estaba lloviendo.

Pero entonces ocurrió lo insólito: los juntabolas marroquíes intentaron quitársela y ponerla fuera de su alcance.

Recordemos que el partido finalizó 0-0 en el tiempo regular. El árbitro concedió un penal a Marruecos en tiempo de descuento; los jugadores de Senegal se retiraron del campo pero luego depusieron su protesta.

Finalmente, el jugador Brahim Díaz del Real Madrid falló el penal que les hubiera dado el título, con un insulso cobro a lo Panenka. Así que el partido se fue a la prórroga.

Al ver lo que ocurría con la toalla, el guardameta suplente de Senegal Yehvan Diouf corrió a devolverle la prenda a su compañero Mendy y ahí comenzó el problema que se viralizó mediante videos en redes sociales.

Las imágenes muestran forcejeos entre jutabolas marroquíes y el guardameta senegalés; otras imágenes muestran al jugador de Marruecos Ismael Saibari frente a Diouf, para intentar evitar que la toalla llegara al guardameta titular.

Las teorías del porqué de esta acción no tardaron en llegar; medios internacionales como Diario Marca explicaron que se debía a una supuesta “magia negra” que Marruecos estaba tratando de evitar.

Luego del partido, los senegaleses explicaron que la toalla era para que Mendy pudiera secarse el sudor y la lluvia y Diouf expresó no saber por qué los jugadores de Marruecos no lo dejaban dársela.

Los recogepelotas de Marruecos querían robarle la toalla a Mendy, portero de Senegal, para que no pudiese secarse los guantes en la final.



Yehvan Diouf, portero suplente de Senegal, se peleó contra todos los marroquís para proteger la toalla.



Tremendo. pic.twitter.com/PUSSEa1f54 — Nicolas Afanador X (@VisionMentalX) January 20, 2026

Hamza Chtioui, periodista y analista marroquí, explicó que este tipo de controversias son algo normal en el continente africano, debido a creencias populares; además, lanzó otra teoría: es posible era que Édouard Mendy tuviera anotaciones para la tanda de penales en ella.

A pesar de la polémica, Senegal terminó por coronarse campeona de África con un cerrado 1-0 gracias a la anotación de Pape Gueye en el minuto 94′. Con esto Senegal consigue su segundo campeonato, luego de la victoria ante Egipto en penales en el 2021.

Pero más que de ese gol, se habla del penal fallado por Brahim Díaz... y de la famosa toalla que entrará a la historia.