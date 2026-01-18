Puro Deporte

Senegal logra su segunda Copa de África al vencer a Marruecos en un final lleno de polémica

Marruecos tuvo la victoria con un penal en tiempo de descuento, pero falló y vio a Senegal dejarse el título de África

Por AFP
El delantero de Senegal Sadio Mané levanta el trofeo como campeones de la Copa África en Marruecos, tras vencer al equipo local en una final llena de polémica.
El delantero de Senegal Sadio Mané levanta el trofeo como campeones de la Copa África en Marruecos, tras vencer al equipo local en una final llena de polémica. (SEBASTIEN BOZON/AFP)







