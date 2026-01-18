Senegal logra su segunda Copa de África al vencer a Marruecos en un final lleno de polémica

El delantero de Senegal Sadio Mané levanta el trofeo como campeones de la Copa África en Marruecos, tras vencer al equipo local en una final llena de polémica.

Rabat, Marruecos. Senegal conquistó la Copa de África de Naciones (CAN) de fútbol por segunda vez en su historia al ganar 1-0 en la prórroga al anfitrión Marruecos, que vivió una noche especialmente dolorosa, este domingo en Rabat.

Pape Gueye anotó con un soberbio tiro cruzado a la escuadra el único gol del partido en el inicio de la prórroga (94′), después de que Brahim Díaz fallara en el descuento del partido (90+13′) un controvertido penal que tuvo el choque detenido durante unos diez minutos y que motivó incluso una breve retirada del campo de los jugadores senegaleses, indignados por la decisión del árbitro.

Finalmente, Senegal decidió volver al terreno de juego para que el choque pudiera terminar y Brahim Díaz, que tuvo en sus botas dar el trofeo a los locales, envió demasiado tímidamente su tiro, con un estilo panenka fallido, y el arquero Edouard Mendy lo detuvo con facilidad.

El jugador del Real Madrid, máximo anotador del torneo con cinco dianas, quedó al borde de las lágrimas mientras Senegal se debatía entre la euforia y la perplejidad.

En ese clima anímico empezó la prórroga y Senegal lo aprovechó: en un contragolpe perfectamente gestionado, Pape Gueye se fue como una flecha, pisó área y envió un potente tiro cruzado, directo a la escuadra, con el que batió a Yassine Bounou “Bono”, que hasta ahora solo había recibido un gol en todo el torneo.

Fue suficiente ya que en el resto de la prórroga el marcador no se movió y los Leones de la Teranga ganaron así su segunda CAN, después de la edición de 2021 (desplazada a 2022 por la pandemia del covid-19).

Marruecos, semifinalista del último Mundial, se quedó así con la miel en los labios al no poder reverdecer sus viejos laureles en el fútbol africano: solo ganó esta competición en el pasado en una ocasión, en el ya lejano 1976, por lo que se quedó frustrado por la grandísima ocasión desperdiciada.