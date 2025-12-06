La suerte le sonrió a Argentina en el sorteo del Mundial 2026

El entrenador argentino Lionel Scaloni se encargó de transportar el trofeo de la Copa del Mundo durante el sorteo. Aquí conversa con la modelo Heidi Klum, una de las presentadoras.

Washington. Argentina se medirá a Austria, Argelia y Jordania en el Grupo J de la Copa del Mundo de Norteamérica de 2026, en el inicio de la defensa del título logrado en Qatar bajo la guía de Lionel Messi.

El sorteo del certamen, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, deparó a la Albiceleste una fase de grupos relativamente accesible, consolidando su condición de una de las grandes favoritas a revalidar el título.

Las sedes de los partidos de Argentina aún no se han definido, ya que la FIFA dará a conocer el calendario completo este sábado.

La llave J se disputará entre las regiones Centro y Oeste de Estados Unidos, que abarca las ciudades de San Francisco, Dallas y Kansas City. Esto significa que, salvo alguna sorpresa de última hora, parece difícil la posibilidad de que Messi quede en Miami, donde juega con el Inter de la MLS.

El combinado que dirige Lionel Scaloni debutará con su corona frente a Argelia, en un partido en el que Messi podría convertirse en el primer futbolista en disputar seis Mundiales.

El astro, que cumplirá 39 años al inicio del torneo, aún no ha confirmado su participación, pero su extraordinario nivel y su reciente renovación con el Inter hasta 2028 alimentan las máximas expectativas de la afición argentina para volver a disfrutar de su capitán.

Cristiano Ronaldo también tendrá la oportunidad de llegar a seis mundiales en Norteamérica.

La escuadra campeona estuvo representada por Scaloni en el sorteo del viernes en el Kennedy Center de Washington.

El tenor italiano Andrea Bocelli ofreció una impresionante actuación al inicio del sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington. (MANDEL NGAN/AFP)

El timonel fue el encargado de presentar el trofeo en el escenario, donde lo colocó con sumo cuidado en el atril empleando unos inmaculados guantes blancos.

“En la nueva Copa del Mundo intentaremos seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Es lo que nuestra gente espera de nosotros y lo que vamos a intentar”, afirmó Scaloni.

Dudas con Neymar

Por su parte, el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, evitó poner focos sobre Neymar de cara al Mundial de 2026, tras el sorteo que encuadró a la Canarinha en el Grupo C del torneo junto a Marruecos, Haití y Escocia.

Ancelotti, sin embargo, volvió a dejar las puertas abiertas para el astro del Santos, quien ha estado ausente en el equipo nacional desde hace más de dos años.

“Como hablamos de Neymar, tenemos que hablar de otros fútbolistas. Tenemos que pensar en Brasil, que puede estar con Neymar o sin Neymar”, dijo el entrenador de 66 años en Washington, donde se llevó a cabo el sorteo.

“Estamos en diciembre, la Copa del Mundo va a comenzar en junio y voy a escoger el equipo en mayo. Si Neymar merece estar en el Mundial, si Neymar está bien, si Neymar está mejor que otro (jugador), va a jugar y punto”, expresó en conferencia de prensa.

“Yo no tengo deudas con nadie”, subrayó.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña, con 79 goles, el atacante de 33 años jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela el 17 de octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión que lo sacó por meses de las canchas.

En cuanto a la suerte de Brasil en el sorteo, Ancelotti mostró respeto por “todos los rivales”.

Los pentacampeones mundiales debutarán el 13 de junio contra Marruecos y enfrentarán después a Haití, el 19, y a Escocia, el 24.

“Marruecos lo hizo muy bien en la Copa del Mundo de Catar 2022 (competición en la que llegó a las semifinales) y sigue haciéndolo muy bien (...). Es un equipo sólido, bien organizado”, dijo el DT del Scratch.

“Y como respetamos a Marruecos, tenemos que respetar también a Escocia y Haití”, siguió.