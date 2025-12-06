Puro Deporte

La suerte le sonrió a Argentina en el sorteo del Mundial 2026

Argentina, que llega con Messi a defender su corona, se topará con rivales de poca trayectoria en la primera ronda del Mundial 2026

Por AFP
El entrenador argentino Lionel Scaloni se encargó de transportar el trofeo de la Copa del Mundo durante el sorteo. Aquí conversa con la modelo Heidi Klum, una de las presentadoras.
El entrenador argentino Lionel Scaloni se encargó de transportar el trofeo de la Copa del Mundo durante el sorteo. Aquí conversa con la modelo Heidi Klum, una de las presentadoras. (SAUL LOEB/AFP)







