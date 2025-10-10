La Selección de Costa Rica saldrá con sorpresivo once contra Honduras: vea la alineación

La Selección de Costa Rica presentará un equipo muy defensivo, además de fuerte en la zaga, esto con el fin de contrarrestar el juego físico de Honduras.

El plantel patrio tiene definido que tendrá en su arco a Keylor Navas, mientras que la defensiva estará ocupada por Jeyland Mitchell (lateral derecho), Alexis Gamboa, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas y Francisco Calvo (lateral izquierdo); la zona media tendría a Orlando Galo, Aarón Murillo y Josimar Alcocer. Mientras que la ofensiva tendrá a Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

El herediano Murillo es la gran novedad, esto porque Celso Borges llegó a la Nacional con una dolencia muscular que volvió a sentir el sábado pasado. Ante esto, el mediocampista de Herediano, Murillo, ganó chances de ser de la partida por su regularidad y entrega en la zona media, e incluso relegó al banquillo a Alejandro Bran.

De esta forma, la Selección sumaría a Kendall Waston como su principal novedad en el once. El saprissista llega para luchar fuerte contra los delanteros catrachos, especialmente Justin Arboleda y Jorge Benguché.

Waston fue mundialista con Costa Rica en Rusia 2018 y Catar 2022, sin embargo, para este proceso no había sido tomado en cuenta.

Para la presente convocatoria, Miguel Herrera apostó por jugadores más experimentados luego de la primera fecha de la tercera ronda eliminatoria, en la que la Selección solamente acumuló dos puntos de seis posibles, esto al igualar 1-1 con Nicaragua y 3-3 con Haití.