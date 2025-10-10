Puro Deporte

La Selección de Costa Rica saldrá con sorpresivo once contra Honduras: vea la alineación

Miguel Herrera alineará dos jugadores de la Selección de Costa Rica que pocos esperaban ante Honduras

Por Esteban Valverde

La Selección de Costa Rica presentará un equipo muy defensivo, además de fuerte en la zaga, esto con el fin de contrarrestar el juego físico de Honduras.








