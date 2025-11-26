Puro Deporte

La selección de Concacaf que no logra jugar un Mundial en Concacaf

Una selección de Concacaf presenta la particularidad de que clasifica a los Mundiales más lejanos, pero falla cuando son en el barrio

Por Fanny Tayver Marín
Esta es una réplica gigante de Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, fuera del edificio de FIFA en Zúrich. Una selección de Concacaf se queda fuera cada vez que la cita es... en Concacaf.
Esta es una réplica gigante de Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, junto al edificio de FIFA en Zúrich. Una selección de Concacaf se queda fuera cada vez que la cita es... en Concacaf. (FABRICE COFFRINI/AFP)







