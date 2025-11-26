La selección de Concacaf que no logra jugar un Mundial en Concacaf

Esta es una réplica gigante de Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, junto al edificio de FIFA en Zúrich. Una selección de Concacaf se queda fuera cada vez que la cita es... en Concacaf.

Atravesó el continente hasta Brasil, cruzó medio globo hasta llegar a Rusia, se desplazó a las arenas de Catar. Pero cuando el Mundial lo organizan sus vecinos de Concacaf, hay una selección que siempre fracasa.

Costa Rica tiene la particularidad de que nunca ha participado en las Copas del Mundo realizadas en su propia confederación. El equipo de los ticos acumula seis participaciones, todas a partir de la inolvidable presencia en Italia 90.

Desde ese momento, la Sele clasificó a Corea y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 (donde llegó hasta cuartos de final), Rusia 2018 y Catar 2022.

Lo curioso es que todas las veces que Concacaf organizó mundiales, Costa Rica se quedó por fuera.

Esta extraña racha se inició cuando México fue anfitrión de su primera Copa, para 1970. En aquel momento apenas hubo un cupo adicional destinado a Concacaf (aparte de los aztecas al ser la sede) y la Tricolor se quedó de camino en una triangular inicial contra Honduras y Jamaica.

En esa ocasión, el tiquete fue para El Salvador, tras superar en la serie final a Honduras, con graves incidentes que pasaron a ser conocidos como la Guerra del Fútbol.

México repitió en 1986 y de nuevo Costa Rica se quedó atorado, detrás de Canadá (único clasificado) y Honduras en la triangular final.

Concacaf volvió a efectuar un Mundial en 1994, cuando Estados Unidos salió a escena. Pero ni siquiera por venir con el impulso de Italia 90 los ticos pudieron alcanzar el boleto; de hecho, ni siquiera pasaron de una cuadrangular inicial ante México, Honduras y San Vicente.

Para el 2026, Concacaf vuelve a recibir al mundo, esta vez con los tres países norteamericanos como coanfitriones. Y se mantuvo la tradición: Costa Rica se quedó fuera de la gran fiesta, pese a que por primera vez acudirán 48 países, casi la cuarta parte de todos los que tomaron parte en la eliminatoria.

En la ruta de la Tricolor se interpusieron Haití, cuya última participación se remonta a 1974 y que se dejó el cupo directo; además, Honduras y Nicaragua. Este último es un país sin tradición futbolera, que no obstante, les restó a los ticos dos valiosos puntos.

El consuelo sería que la última vez que Costa Rica se quedó sin Mundial (para Sudáfrica 2010) reagrupó fuerzas y volvió con todo para su histórica participación en Brasil 2014.