Puro Deporte

Mundial 2026: ¡Qué envidia! Estos son los 42 países clasificados; quedan seis boletos

Vea la lista completa de las selecciones clasificadas al Mundial 2026 y cuáles son las 22 que pelearán por los últimos seis cupos

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
42 selecciones cierran el año con su boleto al Mundial 2026 en mano. Los restantes seis cupos se repartirán en marzo próximo.
42 selecciones cierran el año con su boleto al Mundial 2026 en mano. Los restantes seis cupos se repartirán en marzo próximo. (FIFA.com/FIFA.com)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mundial 2026Eliminatoria MundialistaClasificados al Mundial
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.