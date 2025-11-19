Mundial 2026: ¡Qué envidia! Estos son los 42 países clasificados; quedan seis boletos

42 selecciones cierran el año con su boleto al Mundial 2026 en mano. Los restantes seis cupos se repartirán en marzo próximo.

La Copa del Mundo suele ser un asunto de pocos, pero esta vez en realidad se vuelve una cosa de muchos y la Selección de Costa Rica con Miguel “Piojo” Herrera hizo méritos de sobra para no estar presente.

El Mundial 2026 ya conoce el nombre de 42 de las 48 selecciones que competirán en la cita planetaria y resulta imposible no decirlo: ¡Qué envidia!

Las 42 selecciones clasificadas al Mundial 2026

Anfitrionas: Canadá, México y Estados Unidos.

Asia: Australia, Irán, Japón, Jordania, República de Corea, Catar, Arabia Saudita y Uzbekistán.

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez.

Centroamérica y el Caribe: Panamá, Curazao y Haití.

Suramérica: Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Uruguay.

Oceanía: Nueva Zelanda.

Europa: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España y Suiza.

El repechaje intercontinental

Bolivia, Congo, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam son las seis selecciones que mantienen tienen vivo el sueño de ir a la gran fiesta.

De ellas, solo dos conseguirán el boleto al Mundial 2026 en el repechaje intercontinental que se disputará en marzo próximo.

Repesca en la UEFA

En las eliminatorias de Europa ya hay doce países clasificados al Mundial, pero 16 selecciones se mantienen en pie de lucha, con la esperanza de quedarse con uno de los cuatro boletos que se encuentran disponibles.

De esas selecciones que aspiran a llegar al Mundial, doce terminaron segundas de grupo, mientras que las otras cuatro obtuvieron su lugar gracias a su desempeño en la UEFA Nations League.

Italia, Dinamarca, Polonia, Ucrania, Turquía y República Checa, Albania, Eslovaquia, Kosovo, Irlanda, Gales, Bosnia y Herzegovina accedieron a la repesca de Europa como segundo lugar de su grupo; mientras que Irlanda del Norte, Rumania, Suecia y Macedonia del Norte lo hicieron por vía de la Nations League.

La UEFA dividirá a las 16 selecciones en cuatro grupos de cuatro equipos. En cada uno, se disputarán semifinales a partido único. Los ganadores de esas semifinales avanzarán a una final, también a un solo encuentro. Y quien gane esa final obtendrá su boleto directo al Mundial.

Este jueves 20 de noviembre habrá noticias desde la sede de la FIFA, en Zúrich, Suiza. Ahí se efectuarán los sorteos tanto del repechaje intercontinental como el de la repesca de Europa.

Estos partidos en los que se repartirán los últimos seis boletos al Mundial 2026 serán entre el miércoles 23 y el martes 31 de marzo.