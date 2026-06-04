La Selección de Argentina recuerda la ‘peor’ charla técnica en el Mundial 2022

El entrenador de Argentina Lionel Scaloni toca el trofeo del Mundial luego de ganar la final del 2022 en Qatar, ante Francia.

Buenos Aires, Argentina. Jugadores de la selección argentina campeona del mundo en 2022 recordaron en una miniserie documental los momentos previos a la final ante Francia, cuando el DT Lionel Scaloni no podía contener el llanto por la emoción: “Fue la peor charla técnica del mundo”, rememoró riendo uno de sus asistentes.

“Nosotros mirando a Scaloni que estaba hablando”, recuerda el arquero Emiliano “Dibu” Martínez ante la cámara.

El técnico les decía que atacaran por la izquierda. La charla duró solo “dos minutos y empieza a llorar. ‘Bueno, quiero decirles...’, y empieza a llorar, llorar, y cuando quería hablar, peor”.

La anécdota es uno de los momentos de mayor repercusión de la miniserie documental “El método Scaloni”, lanzada la semana pasada y que cuenta en tres episodios cómo el liderazgo de Scaloni inspiró a la selección para ganar en Catar en 2022.

Ataviado con su casaca del Inter Miami, el astro Lionel Messi recordó entre risas el episodio y dijo que Scaloni, que no podía hablar por el llanto, le dio la posta a Pablo Aimar, exjugador de la selección y uno de los asistentes del DT.

Pero Aimar también lloraba y decía “yo tampoco, yo tampoco puedo. No sé si alguno terminó diciendo algo”, contó “la Pulga”.

Walter Samuel, otro de los integrantes del equipo de Scaloni, recordó la tensión y lágrimas que precedieron aquel histórico triunfo por penales que le dio a Argentina su tercer trofeo.

“No podíamos hablar. Creo que fue la peor charla técnica del mundo”, contó Samuel, riendo.

Para el mediocampista Rodrigo De Paul, la reunión previa al partido cumplió su cometido a pesar de que ninguno de los técnicos pudo pronunciarse, desbordados por la emoción.

“Fue una charla técnica a su manera, transmitió seguramente lo que quería. A veces no hace falta decir mucho para que lo entendamos”, dijo el compañero de Messi en el Inter Miami.

“Sabe qué tecla tocar en cada uno de nosotros. Hacer mejor a la persona para hacer mejor al jugador, ese es el método”, añadió.