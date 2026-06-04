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La Selección de Argentina recuerda la ‘peor’ charla técnica en el Mundial 2022

Una anécdota relatada por Lionel Messi, el ‘Dibu’ Martínez y otros protagonistas recuerda un curioso episodio de Argentina en el Mundial

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Por AFP
El entrenador de Argentina Lionel Scaloni toca el trofeo del Mundial luego de ganar la final del 2022 en Qatar, ante Francia.
El entrenador de Argentina Lionel Scaloni toca el trofeo del Mundial luego de ganar la final del 2022 en Qatar, ante Francia. (FRANCK FIFE/AFP)







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