La prensa de El Salvador también tenía preguntas para el técnico de Alajuelense

Ismael Rescalvo y Ronaldo Cisneros fueron los encargados de brindar la rueda de prensa de Liga Deportiva Alajuelense antes del partido contra Luis Ángel Firpo en El Salvador.

Liga Deportiva Alajuelense juega este jueves 20 de agosto contra Luis Ángel Firpo, en el grupo A de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Este miércoles, antes de reconocer la gramilla sintética del Estadio Nacional Las Delicias, en El Salvador, el técnico rojinegro Ismael Rescalvo ofreció una rueda de prensa.

Por un asunto de orden, primero respondió las consultas de los medios de comunicación ticos. Luego hizo lo mismo con la prensa salvadoreña que también quería saber algunas cosas.

- ¿Por qué el arranque ha sido bueno en Copa Centroamericana, con dos partidos y dos victorias y hasta podrían clasificar este jueves si ganan, a falta de un partido?

- El arranque ha sido positivo, pero no nos conformamos, porque al final está todo muy abierto. Faltan dos partidos y cada vez es más difícil ganar, porque todos están con posibilidades. Eso hace que todo el mundo esté ilusionado con la clasificación y ahí estamos también nosotros, con esa mentalidad de clasificar y paso a paso.

”Este jueves es lo importante, hacer un buen partido, saber adaptarnos al contexto que nos vamos a encontrar, el entorno, el rival, las circunstancias, pero siempre intentando ser nosotros y mostrar la capacidad del equipo para resolver el partido con lo que tenemos que hacer”.

- ¿Cómo hace para manejar el triunfalismo en un equipo que tiene buen potencial, pero que no es invencible?

- Con normalidad, trabajo, es lo que nos ayuda a mejorar. La humildad y el trabajo es lo que te permite crecer y no pensar que eres más que nadie, porque el día que menos lo esperas, o el día que te confías y no das tu mejor nivel, cualquier rival es capaz de ganarte.

”Sabemos que tenemos que jugar con un nivel de concentración, un nivel de intensidad, un nivel de mentalidad altísimo, porque no solo juegan contra la Liga, sino contra el actual campeón. Y cualquier rival le quiere ganar al actual campeón. Entonces eso todavía nos hace estar en alerta y estar preparados para estar a la altura de las exigencias que nos vamos a encontrar”.

- ¿Qué concepto tenía de Alajuelense cuando fichó y cómo se ha ido modificando esa idea del equipo ahora que ya tiene varias semanas a cargo?

- Este cuerpo técnico desde la llegada al club muy contentos por poder dirigir una plantilla de este nivel y poder sentir lo que nos transmiten los futbolistas en el día a día. Eso para mí es la base de todo. A partir de ahí, nosotros somos gente que no nos gustan las revoluciones, nos gusta tirar evolución en el equipo. El equipo venía tiempo atrás haciendo las cosas muy bien, intentar aprovecharnos de esas cualidades que tiene la plantilla y a partir de ahí intentar sacar el máximo rendimiento a cada jugador.

”Y tirar una identidad de juego que nos permita mantener el nivel de juego lo más parecido a lo que buscamos, un equipo más protagonista, más ofensivo, capaz de poder jugar más en campo contrario y eso es lo que hemos venido trabajando. Creo que con el paso de los partidos, la evolución del equipo la hemos sentido, la hemos vivido".

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