Puro Deporte

La prensa de El Salvador también tenía preguntas para el técnico de Alajuelense

Esto respondió Ismael Rescalvo ante las consultas de la prensa de El Salvador previo al partido entre Luis Ángel Firpo y Alajuelense

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Ismael Rescalvo y Ronaldo Cisneros fueron los encargados de brindar la rueda de prensa de Liga Deportiva Alajuelense antes del partido contra Luis Ángel Firpo en El Salvador.
Ismael Rescalvo y Ronaldo Cisneros fueron los encargados de brindar la rueda de prensa de Liga Deportiva Alajuelense antes del partido contra Luis Ángel Firpo en El Salvador. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseIsmael RescalvoRonaldo CisnerosCopa CentroamericanaCopa Centroamericana de ConcacafLuis Ángel Firpo vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.