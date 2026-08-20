Puro Deporte

Ismael Rescalvo solo piensa en amarrar la clasificación de una vez con Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense visita este jueves a Luis Ángel Firpo, en la Copa Centroamericana

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Ismael Rescalvo atendió a los medios de comunicación en el Estadio Nacional Las Delicias, en la víspera del partido entre Luis Ángel Firpo y Alajuelense, en la Copa Centroamericana.
Ismael Rescalvo atendió a los medios de comunicación en el Estadio Nacional Las Delicias, en la víspera del partido entre Luis Ángel Firpo y Alajuelense, en la Copa Centroamericana. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseIsmael RescalvoCopa Centroamericana de ConcacafCopa CentroamericanaLuis Ángel Firpo vs Alajuelense
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.