Ismael Rescalvo solo piensa en amarrar la clasificación de una vez con Alajuelense

Ismael Rescalvo atendió a los medios de comunicación en el Estadio Nacional Las Delicias, en la víspera del partido entre Luis Ángel Firpo y Alajuelense, en la Copa Centroamericana.

Liga Deportiva Alajuelense tiene la firme intención de sellar este jueves su clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf, cuando juegue ante Luis Ángel Firpo, a las 9:06 p. m., en el Estadio Nacional Las Delicias, en El Salvador.

El tricampeón de Centroamérica reconoció la gramilla sintética de ese escenario que se ubica en la ciudad de Santa Tecla, en el departameto de La Libertad. Y, según el técnico Ismael Rescalvo, no hay excusas de nada.

“Hemos tenido la ventaja de que hemos jugado más partidos en gramilla sintética que natural, entonces nos ha tocado adaptarnos a esa circunstancia y el equipo lo ha venido haciendo muy bien”, expresó Ismael Rescalvo en la rueda de prensa.

El español indicó que la Liga se enfrentará contra un rival que en su casa ha mostrado autoridad, pero que Alajuelense sabe a lo que va y confía en su trabajo.

“Nos hemos preparado para venir a hacer un buen partido, cerrar la clasificación y eso está en nuestra mente, enfocarnos en hacer un gran partido, mostrar nuestro mejor nivel como equipo y sumar tres puntos que nos dejarían ya clasificados”, apuntó.

En este momento, el grupo A de la Copa Centroamericana presenta la peculiaridad de que la mayoría de equipos tienen posibilidades de avanzar y en la Liga no quieren sorpresas, ante este panorama:

Alajuelense: 6 puntos en dos partidos.

Plaza Amador: 6 puntos en tres partidos.

Luis Ángel Firpo: 3 puntos en dos partidos.

Xelajú: 3 puntos en tres partidos.

Diriangén: 3 puntos en cuatro partidos.

“Es un grupo muy abierto, no ha habido empates, lo cual le ha permitido a todos llegar a esta tercera fecha con mucha apertura en cuanto a posibilidades. Nosotros no queremos dejar la oportunidad de volver a sumar tres puntos fuera de casa”, subrayó el técnico rojinegro.

Por eso insiste y se lo dice a su grupo, que este jueves es clave, porque un mal partido puede implicar complicaciones.

“Queremos un gran partido, jugar con esa determinación y ese compromiso que hemos mostrado en los partidos anteriores y seguir creciendo, porque tenemos claro que tenemos un margen de mejora importante y eso nos permite la ambición de querer más”, aseguró el timonel.

¿Cómo hace que el favoritismo no genere más presión?

Ismael Rescalvo recibió esa consulta en la rueda de prensa y afirmó que, más que presión, se trata de disfrutar el momento. Su criterio es que para poder llegar al objetivo de ganar el título, tienen que cumplir un proceso y que están en ese camino.

“Entonces, disfrutar cada momento. Es un partido que queremos disfrutarlo, ser ambiciosos, un equipo que salga a ganar, que es lo que este equipo cada vez demuestra en el campo, esa mentalidad de ser fuertes, de superar las dificultades, de mostrar una identidad cada vez más solvente y la presión al final forma parte del fútbol”, expresó.

Añadió que para eso se preparan cada día con ilusión, con las ganas de ver a los jugadores querer más y de transmitir en el terreno de juego lo que él pretende.

“Un fútbol vistoso, alegre, vertical, profundo, de ir a no conformarnos con lo que tenemos que hacer, sino buscar siempre la mejora continua. Ese es el mensaje que trasladamos a los jugadores y el que nos traslada el club, de ir paso a paso y construir ese futuro a través de los partidos”, recalcó.

Finalmente, Ismael Rescalvo dijo que este jueves, Alajuelense tiene una oportunidad imporntante de vencer a un gran rival y aseguró que van a dejarlo todo en la cancha para que así sea.

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