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¿Viaja Juan Pablo Añor? Ellos son los 23 jugadores que Alajuelense lleva a El Salvador

Liga Deportiva Alajuelense llegará la tarde de este martes a El Salvador, donde el próximo jueves jugará contra Luis Ángel Firpo

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Por Fanny Tayver Marín
Juan Pablo Añor sintió una molestia en el partido entre Alajuelense y Puntarenas FC.
Juan Pablo Añor sintió una molestia en el partido entre Alajuelense y Puntarenas FC. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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