¿Viaja Juan Pablo Añor? Ellos son los 23 jugadores que Alajuelense lleva a El Salvador

Juan Pablo Añor sintió una molestia en el partido entre Alajuelense y Puntarenas FC.

Liga Deportiva Alajuelense arribará a El Salvador este martes 18 de agosto en horas de la tarde para su partido del jueves 20 de agosto contra Luis Ángel Firpo, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Una de las dudas en el aire era si el mediocampista venezolano Juan Pablo Añor sería parte de la delegación rojinegra en esta salida internacional y cómo se encuentra el 10 de la Liga.

El futbolista sintió una molestia muscular el sábado pasado, en el juego en el que Alajuelense derrotó 2-1 a Puntarenas FC y salió de cambio.

¿Viajó Juanpi o no? La respuesta es negativa, pero según el gerente deportivo de la Liga, Carlos Vela, tampoco se trata de una situación para preocuparse.

“Todos vimos que salió el día del partido contra Puntarenas y afortunadamente no es nada grave, pero no le permitió entrenar este par de días y probablemente esté listo para el fin de semana”, expresó Carlos Vela cuando la Liga llegó al aeropuerto Juan Santamaría minutos después del mediodía, tras la práctica matutina.

Quien sí está dentro de la delegación de Alajuelense que este martes por la tarde llegará a El Salvador es el colombiano Jeison Lucumí, quien el sábado pasado no actuó por una dolencia.

“Lucu ya está, él viaja con el equipo, él tuvo una ligera molestia que le impidió entrenar un par de días la semana pasada y se tomó la decisión de no tenerlo un partido”, indicó Carlos Vela.

Alajuelense lleva a El Salvador los 23 jugadores que establece el reglamento de Concacaf, incluidos tres porteros.

El partido del tricampeón de Centroamérica contra Luis Ángel Firpo será este jueves 20 de mayo, a las 9:06 p. m., en el Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla.

Alajuelense retornará al país el viernes y el domingo recibirá a San Carlos, a las 6 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto. Después de eso, la Liga cerrará la fase de grupos el miércoles 26 de agosto contra Plaza Amador, en la Catedral.

Los 23 jugadores de Alajuelense rumbo a El Salvador

Porteros: Washington Ortega, Bayron Mora y Daniel Velásquez.

Defensas: Alexis Gamboa, Farbod Samadian, Yeison Molina, Aarón Salazar, Yerlan Sosa, Deylan Paz, John Paul Ruiz y Rónald Matarrita.

Volantes: Rashir Parkins, Deylan Aguilar, Roan Wilson, Jeison Lucumí, Celso Borges, Creichel Pérez y Kenyel Michel.

Delanteros: Ángel Zaldívar, Esteban Cruz, Ronaldo Cisneros, Kian McDonald y Anthony Hernández.

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