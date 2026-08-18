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Copa Centroamericana de Concacaf: Día, hora exacta y cómo ver todos los partidos de esta semana

La Copa Centroamericana de Concacaf tiene mucho en juego con los partidos del martes, miércoles y jueves

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Por Fanny Tayver Marín
Alajuelense, Cartaginés y Herediano juegan esta semana en la Copa Centroamericana de Concacaf.
Alajuelense, Cartaginés y Herediano juegan esta semana en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa de Alajuelense, Cartaginés y Herediano /Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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