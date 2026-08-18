Copa Centroamericana de Concacaf: Día, hora exacta y cómo ver todos los partidos de esta semana

(Prensa de Alajuelense, Cartaginés y Herediano /Fotocomposición en Canva)

Alajuelense, Cartaginés y Herediano juegan esta semana en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Algunos equipos van en busca de la clasificación, unos caminan sobre la cuerda floja y otros ya están eliminados en una fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf que se encuentra al rojo vivo.

Entre martes, miércoles y jueves, esta semana se disputan partidos que marcarán el rumbo de muchos, como el caso de Herediano, que se encuentra en estado crítico y que tiene un partido difícil en Nicaragua contra el Real Estelí, en el Estadio Independencia.

Cartaginés sumó dos puntos en dos juegos que disputó en Guatemala y Honduras, pero necesita ganar en su casa. Y está obligado a eso contra Verdes de Belice, que se presenta en la teoría y el papel como un rival débil.

Alajuelense viaja a El Salvador y visitará al Luis Ángel Firpo dirigido por el técnico costarricense Marvin Solano. El tricampeón de Centroamérica pretende sentenciar su clasificación a los cuartos de final en el Estadio Nacional Las Delicias, en Santa Tecla.

Mientras que el Deportivo Saprissa no tiene participación esta semana en la Copa Centroamericana de Concacaf.

A continuación le contamos cómo puede ver todos los partidos de esta jornada en la competición internacional, que por cierto, hará que algunos se desvelen, porque algunos juegos serán tarde, en horario atípico.

Martes 18 de agosto

Cartaginés vs. Verdes | 7:06 p. m. | Estadio José Rafael “Fello” Meza, Cartago, Costa Rica. Transmisión de ESPN y Disney+.

Real Estelí vs. Herediano | 9:06 p. m. | Estadio Independencia, Estelí, Nicaragua. Transmisión de ESPN y Disney+.

Xelajú vs. Diriangén | 9:06 p. m. | Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Transmisión por Disney+.

Miércoles 19 de agosto

Marathón vs. Alianza | 7:06 p. m. | Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, Honduras. Transmisión de ESPN y Disney+.

Deportivo Mixco vs. Umecit | 7:06 p. m. | Estadio Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala, Guatemala. Transmisión por Disney+.

FAS vs. Municipal | 9:06 p. m. | Estadio Nacional Las Delicias, Santa Tecla, El Salvador. Transmisión por Disney+.

Jueves 20 de agosto

Alianza (Panamá) vs. Olimpia | 7:06 p. m. | Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá. Transmisión de ESPN y Disney+.

Luis Ángel Firpo vs. Alajuelense | 9:06 p. m. | Estadio Nacional Las Delicias, Santa Tecla, El Salvador. Transmisión de ESPN y Disney+.

Tabla de posiciones antes de que empiece esta jornada

Así se encuentra el grupo A en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Así se encuentra el grupo B en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Así se encuentra el grupo C en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)