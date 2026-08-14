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Todo apretado en la Copa Centroamericana: así marcha la tabla de posiciones de cada grupo tras la fecha 3

Vea cómo se encuentra la lucha por la clasificación en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf

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Por Fanny Tayver Marín
La próxima semana será más que importante, en un momento de definiciones en la Copa Centroamericana de Concacaf.
La próxima semana será más que importante, en un momento de definiciones en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Concacaf.com y Prensa Alajuelense/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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