Todo apretado en la Copa Centroamericana: así marcha la tabla de posiciones de cada grupo tras la fecha 3

La próxima semana será más que importante, en un momento de definiciones en la Copa Centroamericana de Concacaf.

La Copa Centroamericana de Concacaf ya tiene candidatos firmes a la clasificación y equipos eliminados antes de tiempo en plena fase de grupos.

Como hay clubes que tienen libre en una jornada, será hasta el día cinco de competencia cuando ya todos los participantes completen la misma cantidad de juegos.

Recuerde que avanzan a la siguiente fase los primeros dos lugares de cada grupo y que se ordenan mediante una tabla general para definir los emparejamientos en las rondas de eliminación directa, que arrancarán con cuartos de final, con partidos de ida y vuelta.

Aunque todavía faltan juegos, a hoy, los equipos que se posicionan en los primeros ocho lugares de la tabla acumulada son Saprissa, Motagua, Plaza Amador, Real Estelí, Alianza (El Salvador), Olimpia, Alajuelense y Marathón.

Sobre la marcha, esa clasificación se irá reacomodando y algunos equipos pueden salir y otros meterse. En el caso de Cartaginés y Herediano, confían en que eso ocurra.

Tabla de posiciones del grupo A

Así se encuentra el grupo A en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Tabla de posiciones del grupo B

Así se encuentra el grupo B en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Tabla de posiciones del grupo C

Así se encuentra el grupo C en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Tabla de posiciones del grupo D

Así se encuentra el grupo D en la Copa Centroamericana de Concacaf. (Concacaf.com/Concacaf.com)

Próxima fecha

Martes 18 de agosto

Cartaginés vs. Verdes | 7:06 p. m. | Estadio José Rafael “Fello” Meza, Cartago, Costa Rica.

Real Estelí vs. Herediano | 9:06 p. m. | Estadio Independencia, Estelí, Nicaragua.

Xelajú vs. Diriangén | 9:06 p. m. | Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Miércoles 19 de agosto

Marathón vs. Alianza | 7:06 p. m. | Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula, Honduras.

Deportivo Mixco vs. Umecit | 7:06 p. m. | Estadio Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

FAS vs. Municipal | 9:06 p. m. | Estadio Nacional Las Delicias, Santa Tecla, El Salvador.

Jueves 20 de agosto

Alianza (Panamá) vs. Olimpia | 7:06 p. m. | Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá.

Luis Ángel Firpo vs. Alajuelense | 9:06 p. m. | Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador, El Salvador.