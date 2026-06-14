La pequeña Curazao desafía a dos gigantes en el Mundial: Alemania y Neuer

Manuel Neuer es el gran veterano en el arco de Alemania, que debuta en el Mundial 2026 ante Curazao.

Houston, Estados Unidos. La modesta Curazao, debutante en una Copa del Mundo, hará su estreno este domingo (11 a. m. hora de Costa Rica) en Houston frente a la tetracampeona mundial Alemania, que contará bajo los palos con el regreso de Manuel Neuer a la selección a los 40 años.

Difícil imaginar un duelo más desigual que este choque texano que abrirá las acciones del Grupo E: de un lado, una isla caribeña de apenas 444 km² y unos 185.000 habitantes, reforzada por su diáspora; del otro, una potencia histórica del fútbol mundial impulsada por el retorno de uno de los mejores porteros de su generación.

Semifinalista en 2010, campeona del mundo en 2014 y eliminada en la fase de grupos en 2018 y 2022, Alemania vuelve a confiar en Neuer, quien salió de su retiro internacional para disputar su quinto Mundial y su noveno gran torneo, contando las Eurocopas.

El arquero del Bayern Múnich forma parte del reducido grupo de guardametas que revolucionaron su posición gracias a su papel de portero líbero, participando activamente en la construcción del juego y actuando casi como un defensor adicional.

El regreso de Neuer parecía improbable tras retirarse de la selección después de la Eurocopa de 2024, pero el seleccionador Julian Nagelsmann reconsideró la situación.

“Porque Manu ha mostrado un nivel de rendimiento muy constante esta temporada y, sencillamente, porque es Manuel Neuer”, justificó.

Ni Marc-André Ter Stegen, lastrado por las lesiones, ni Oliver Baumann lograron consolidarse durante su ausencia. Así, Neuer regresa más de 700 días después de su último partido internacional.

En Houston, el histórico guardameta disputará su encuentro número 125 con Alemania y alcanzará los 20 partidos en una Copa del Mundo, igualando el récord del francés Hugo Lloris para un portero. Podrá superarlo en el siguiente encuentro, ante Costa de Marfil, el 20 de junio.