Puro Deporte

La pequeña Curazao desafía a dos gigantes en el Mundial: Alemania y Neuer

El debut del grupo E del Mundial 2026 presenta a Alemania y Curazao, dos selecciones de realidades muy diferentes

EscucharEscuchar
Por AFP
Manuel Neuer es el gran veterano en el arco de Alemania, que debuta en el Mundial 2026 ante Curazao. (THOMAS KIENZLE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de AlemaniaSelección de CurazaoManuel NeuerMundial 2026
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.