¿Cuáles son las probabilidades de cada selección de ganar su primer partido en el Mundial 2026? Un matemático hizo los cálculos

Un análisis matemático proyecta las opciones de triunfo de las 48 selecciones en su primer partido del Mundial 2026.

Alemania, España, Francia, Portugal y Argentina figuran entre las selecciones con mayores probabilidades de ganar su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026, según un modelo matemático desarrollado por un académico costarricense.

Los cálculos fueron elaborados por Giovanni Sanabria Brenes, catedrático de la Escuela de Matemáticas del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), quien ha aplicado metodologías similares en ediciones anteriores de la Copa del Mundo.

Según explicó Sanabria a La Nación, el análisis estima las opciones de victoria, empate o derrota para las 48 selecciones que participan en la fase de grupos y toma como referencia el desempeño de cada equipo durante las eliminatorias mundialistas.

Además, el académico indicó que el modelo considera diferencias entre regiones futbolísticas, por lo que el desempeño de cada selección se pondera según la confederación a la que pertenece.

“Me basé en el puntaje que tuvieron los equipos para clasificar al Mundial. Ese puntaje fue relativo, más el peso que tiene la confederación de cada uno. Digamos, Concacaf no se compara con Europa”, explicó el matemático.

Sanabria señaló que el ejercicio corresponde únicamente a los partidos inaugurales de cada selección. Posteriormente, prevé actualizar las proyecciones incorporando los resultados obtenidos en la competencia.

Latinoamérica

Entre las selecciones latinoamericanas, México recibió una probabilidad de victoria del 59% frente a Sudáfrica en el partido inaugural del Grupo A. El encuentro ya se disputó y concluyó con una victoria mexicana por 2-0.

Colombia registra un 55% de opciones de vencer a Uzbekistán en el Grupo K, mientras que Uruguay alcanza un 53% frente a Arabia Saudí.

Ecuador cuenta con una probabilidad de triunfo del 51% ante Costa de Marfil y Estados Unidos registraba un 50% frente a Paraguay, pero terminó imponiéndose con un contundente 4-1.

Brasil, por su parte, presenta una de las proyecciones más equilibradas entre los equipos considerados favoritos. El modelo le asigna un 45% de opciones de victoria ante Marruecos, un 20% de empate y un 35% de derrota. La Canarinha debuta este sábado 13 de junio a las 4 p. m. hora de Costa Rica.