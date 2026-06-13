Puro Deporte

¿Cuáles son las probabilidades de cada selección de ganar su primer partido en el Mundial 2026? Un matemático hizo los cálculos

Giovanni Sanabria Brenes, catedrático del TEC, elaboró un modelo basado en el rendimiento clasificatorio y el peso de cada confederación

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Por Jailine González Gómez
Los jugadores de Estados Unidos celebran la victoria durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay, disputado en el Estadio de Los Ángeles el 12 de junio de 2026 en Los Ángeles, California.
Un análisis matemático proyecta las opciones de triunfo de las 48 selecciones en su primer partido del Mundial 2026. (JOSE BRETON/NurPhoto via AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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