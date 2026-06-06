La llamativa respuesta de Joseph Joseph a quienes critican a Ismael Rescalvo

Ismael Rescalvo empieza a conocer a Liga Deportiva Alajuelense desde adentro y no entiende por qué el equipo no tiene más títulos.

Joseph Joseph tiene confianza plena de que Liga Deportiva Alajuelense tomó la decisión correcta al apostar por el español Ismael Rescalvo como el sucesor de Óscar Ramírez en el banquillo rojinegro, luego de que el “Macho” comunicó el pasado 1.° de mayo su decisión de no continuar.

En la atención a medios que el presidente de Alajuelense brindó este viernes, le consultaron qué piensa de Ismael Rescalvo y que muchos critican su escogencia, porque en los equipos que dirigió, no ha ganado títulos.

“Cuando llegó Jorge Luis Pinto al país no había ganado títulos. Cuando llegó Iván Mraz no había ganado títulos. Cuando vino Andrés Carevic tampoco... No creo que el criterio único para escoger o dejar de escoger un entrenador deba ser ese”, afirmó Joseph Joseph.

Después de pronunciar eso, el jerarca rojinegro añadió que se queda con su currículum y su preparación, aspectos que calificó como “excelentes”.

“Tiene más de 400 partidos dirigidos en Sudamérica, tiene experiencia en Copa Libertadores, ha jugado contra equipos grandes de Sudamérica, ha dirigido equipos grandes de Sudamérica. Eso sin duda alguna habla por sí solo. Y bueno, ahora vamos a darle el apoyo, darle la confianza y que ruede la bola”, manifestó Joseph Joseph.

Alajuelense empezará su calendario competitivo el 12 de julio, cuando dispute la Supercopa contra Herediano. En ese duelo donde hay un título oficial en juego, se enfrentan los dos campeones nacionales de la temporada 2025-2006. Ese será el estreno de Ismael Rescalvo con la Liga.

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