Vea cómo son y quiénes están en primeros entrenamientos de Ismael Rescalvo con Alajuelense (video)

Liga Deportiva Alajuelense empezó trabajos en cancha bajo las órdenes del técnico español Ismael Rescalvo y de una vez estuvo acompañado por sus asistentes, Juan Rescalvo (hermano gemelo) y Javier Delgado, así como por el preparador físico Robert Tejero.

En la práctica se ven caras jóvenes, a quienes la Liga pretende darles oportunidad en un semestre que invita, por no decir que obliga, a implementar la rotación.

En el grupo se encuentran todos los jugadores menos los que forman parte de la Selección de Costa Rica.

Claramente tampoco están los separados, Alejandro Bran y Kenneth Vargas, a quienes el club les dio un plan para que lo sigan por su cuenta, mientras terminan de resolver lo que tienen pendiente.

Ya están integrados al grupo las dos contrataciones: Luis Díaz y Yeison Molina.

¿Quiénes son los que están entrenando con la Liga? Eso lo puede descubrir en este video:

Así entrena Ismael Rescalvo a Alajuelense

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