Puro Deporte

Vea cómo son y quiénes están en primeros entrenamientos de Ismael Rescalvo con Alajuelense (video)

Liga Deportiva Alajuelense ya efectúa trabajos en cancha como parte de su pretemporada

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en pretemporada.
Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en pretemporada. (Prensa LDA/Liga Deportiva Alajuelense)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelensePretemporada de AlajuelenseApertura 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.