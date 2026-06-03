‘Cerrar la boca y trabajar’: el mensaje de Rónald Matarrita tras el fracaso de Alajuelense

Cuando ni siquiera había firmado la renovación de su contrato con Liga Deportiva Alajuelense y el equipo ya había salido a su periodo de vacaciones, Rónald Matarrita no dejó de ir al Centro de Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

Por decisión propia, el lateral izquierdo pensó que en su caso eso era lo correcto, porque quería empezar de una vez la preparación para lo que pretende que sea una revancha.

Lo que pasó entre enero y abril, cuando Alajuelense nunca se encontró en cancha y firmó uno de sus peores torneos cortos de los últimos tiempos, es algo que por nada del mundo quiere que se repita.

“Fueron días difíciles para todos los liguistas y estamos con la mentalidad ya de volver a empezar. Al menos en el plano personal estoy con muchísimas ganas de que empiece ya el torneo para lavarnos la cara y darle a la afición el nivel que se requiere al vestir esta camisa”, expresó Rónald Matarrita.

Rónald Matarrita y Celso Borges hablan del nuevo inicio para Alajuelense

No resulta un secreto para nadie que él es uno de los futbolistas más liguistas que tiene el club, de ahí su toma de decisiones durante lo que fue el receso.

“Usualmente siempre viajaba y hacía muchas cosas, pero creo que lo que pasó en el torneo anterior es un antes y un después de todo. Así que sacrifiqué un poco las vacaciones, el tiempo de ocio y lo intenté combinar con mucho entrenamiento. Al día de hoy me siento excelente y con muchísimas ganas de que empiece”, aseguró.

Rónald Matarrita acudió el lunes 1.° de junio a Zenit, donde le practicaron varios exámenes. (Liga Deportiva Alajuelense/Captura de video)

Rónald Matarrita se declara convencido de que esa actitud no solo la tiene él; sino que sus compañeros también saben de que lo que ocurrió en la primera parte de 2026 no puede repetirse más, porque eso no es la Liga.

“La sensación del grupo es la misma, creo que le quedamos debiendo muchísimo a la afición como a nosotros mismos y a la institución. Estamos en deuda y al final lo que toca hacer en esta pretemporada es cerrar la boca, trabajar y hacer todo lo que se tenga que hacer para lavarnos la cara”, pronunció.

Aunque Alajuelense procura pasar la página, tampoco es que puede borrar lo ocurrido y en medio de la autocrítica, corregir esa lista de pecados tras el fracaso, en la que aparece un redimiento deficiente, múltiples lesiones y hasta actos de indisciplina.

Así empieza la pretemporada de Alajuelense en el CAR

“Yo creo que teníamos un grupo sumamente sólido. Sin embargo, por algunas cosas se nos fue de las manos alcanzar el torneo anterior y con las incorporaciones que se hagan ojalá que nos aporten bastante”, apuntó el lateral izquierdo.

Alajuelense empezó pretemporada el 1.° de junio y los rojinegros ahora contarán con tiempo para la recarga física y ensayar lo que pretende el entrenador Ismael Rescalvo.

“Es un técnico nuevo y nosotros desde la parte del liderazgo tenemos que adentrarlo a él, hacerlo en unión con el grupo y al final tener un torneo con mucha diferencia de lo que fue el torneo anterior”, comentó Rónald Matarrita.

La Liga empezará su calendario competitivo oficial el 12 de julio, con la Supercopa ante Herediano. En esa cita estarán frente a frente los dos campeones nacionales de la temporada 2025-2026.

Quien gane la Supercopa, el 17 de julio disputará la Recopa contra Saprissa (campeón del Torneo de Copa).

El Torneo de Apertura 2026 se pondrá en marcha el último fin de semana de julio. Luego de eso, el 29 de julio, Alajuelense recibirá a Xelajú en el inicio de la defensa de su tricampeonato en la Copa Centroamericana de Concacaf.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.