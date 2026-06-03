Puro Deporte

‘Cerrar la boca y trabajar’: el mensaje de Rónald Matarrita tras el fracaso de Alajuelense

El propio Rónald Matarrita cuenta lo que hizo en sus vacaciones y deja ver lo que pretende

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Por Fanny Tayver Marín
Rónald Matarrita se sometió a evaluaciones físicas y médicas con Liga Deportiva Alajuelense.
Rónald Matarrita se sometió a evaluaciones físicas y médicas con Liga Deportiva Alajuelense. (Liga Deportiva Alajuelense/Captura de video)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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