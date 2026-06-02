Alajuelense obtiene permisos que le urgían y sigue en busca de dos refuerzos

Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en periodo de exámenes físicos y médicos, pero el equipo ya puede saltar a la cancha en esta etapa de pretemporada cuando lo crea conveniente bajo las órdenes de Ismael Rescalvo.

El nuevo técnico de la Liga llegó al país el pasado miércoles 27 de mayo, dos días después se presentó toda la documentación pertinente ante la Dirección General de Migración y Exntranjería y este martes recibió su respectivo permiso de trabajo.

Alajuelense apuró el paso y ya el español que está viviendo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, tiene todo en regla para poder dirigir las prácticas del León.

“Por suerte, el departamento administrativo con Víctor Reyes y Aida (Vargas), y el departamento legal, lograron tener eso listo a los dos días de que llegaron y evitar que esa transición sea muy larga”, citó el directivo de la Liga, León Weinstok.

Alajuelense va tomando forma e Ismael Rescalvo quiere ver a todos los jugadores en cancha. Hasta el momento, la Liga concretó el regreso de Farbod Samadian y de John Paul Ruiz, quienes estaban a préstamo. Además, el cuadro rojinegro contrató a Yeison Molina y Luis Díaz.

“También van a estar en la pretemporada Doryan Rodríguez y Esteban Cruz, y será el técnico el que lo maneje y decida finalmente”, apuntó el directivo.

A la plantilla de la Liga todavía le faltan dos incorporaciones, que corresponderían a un costarricense y un extranjero.

Ismael Rescalvo encabeza el cuerpo técnico de Alajuelense, asistido por su hermano gemelo Juan Rescalvo y por Javier Delgado. El preparador físico es Robert Tejero.

Del equipo se marcharon Joel Campbell y José Alvarado, a quienes se les terminó el contrato y no fueron renovados.

Kenneth Vargas y Alejandro Bran se encuentran separados por el nuevo caso de indisciplina que se registró la semana anterior y no serán parte de la Liga durante este semestre.

Alajuelense abrirá su calendario competitivo en el segundo semestre de 2026 el 12 de julio, cuando dispute la Supercopa contra Herediano. Quien gane ese pulso, se enfrentará contra Saprissa en la Recopa.

Después de eso, los rojinegros se estrenarán en el Torneo de Apertura 2026 en el último fin de semana de julio y el miércoles 29 de julio iniciarán la defensa de su tricampeonato en la Copa Centroamericana de Concacaf contra Xelajú, en el Morera Soto.