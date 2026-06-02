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¿Cuándo juega Alajuelense en la Copa Centroamericana? Concacaf confirma días y horas

Liga Deportiva Alajuelense es el tricampeón de la Copa Centroamericana y quiere una corona más en la región. Así es su calendario

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Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense se coronó tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Liga Deportiva Alajuelense es el vigente tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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