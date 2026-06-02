¿Cuándo juega Alajuelense en la Copa Centroamericana? Concacaf confirma días y horas

Liga Deportiva Alajuelense es el vigente tricampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Liga Deportiva Alajuelense empieza a construir su calendario competitivo para el segundo semestre de 2026. El debut de Ismael Rescalvo en el banquillo rojinegro será el 12 de julio en la Supercopa ante Herediano.

Ahí estarán frente a frente los dos campeones nacionales de la temporada 2025-2026 y el vencedor tendrá el cupo para disputar el 17 de julio la Recopa contra Saprissa, que es el monarca del Torneo de Copa.

Después de eso, los rojinegros se estrenarán en el Torneo de Apertura 2026 el último fin de semana de julio y su siguiente partido en fila empezará la defensa de su tricampeonato en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Tome nota de los días y las horas de los partidos; si usted acostumbra a salir del país para acompañar a su equipo, es un buen momento para darle un vistazo al costo de los tiquetes aéreos y los hospedajes.

Recuerde que Alajuelense se encuentra en el grupo A con Plaza Amador (Panamá), Club Xelajú (Guatemala), Luis Ángel Firpo (El Salvador) y Diriangén (Nicaragua).

Alajuelense en la fase de grupos de la Copa Centroamericana de Concacaf

Miércoles 29 de julio

Alajuelense vs. Club Xelajú MC, en Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, 8 p. m.

Martes 4 de agosto

Cacique Diriangén FC vs. Alajuelense, en Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago, Managua, 8 p. m

Jueves 19 de agosto

Luis Ángel Firpo vs. Alajuelense, en Estadio Jorge “El Mágico” González, San Salvador, 9 p. m

Miércoles 26 de agosto

Alajuelense vs. Plaza Amador, en Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, 8:30 p. m.

Recuerde que los primeros dos lugares de cada grupo avanzarán a las series de eliminación directa, en partidos de ida y vuelta, arrancando por los octavos de final.

Los cuatro semifinalistas y los dos ganadores del Play-In clasificarán a la Copa de Campeones Concacaf 2027, mientras que el campeón avanzará directamente a los octavos de final de Concachampions.

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