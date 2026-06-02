La Liga Superior de Baloncesto llega a su jornada final: Vea los horarios y enfrentamientos

Este fue el encuentro entre Seminario y AAB Jaguars, correspondiente a la reposición de la jornada 9.

El torneo 2026 de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) está en la recta final previo a la fase eliminatoria y este 2 de junio comenzará la última jornada.

Posterior a la fecha 14, habrá dos partidos de reposición el viernes 5 y sábado 6 de este mes.

Previo al arranque de la jornada 14, los equipos se posicionan de la siguiente manera:

Roswell: 13 partidos jugados, 12 victorias. Arba San Ramón: 12 partidos jugados, 9 victorias. Escazú Escoba: 12 partidos jugados, 7 victorias. Limón Sharks: 13 partidos jugados, 6 victorias. Semedes LH: 13 partidos jugados, 6 victorias. AGB Grecia: 12 partidos jugados, 5 victorias. Seminario: 12 partidos jugados, 5 victorias. AAB Jaguars: 13 partidos jugados, 0 victorias.

Encuentros

La jornada comienza este martes con el enfrentamiento Arba San Ramón vs. Limón Sharks.

El encuentro está programado a las 7:30 p. m. en el Gimnasio Rafael Ángel Rodríguez y su transmisión será a través de TD+.

Este mismo martes a las 8:00 p. m. jugarán AAB Jaguars vs. AGB Grecia en el CTP Santa Ana. Este partido será transmitido por las redes oficiales de la LSB.

El miércoles se enfrentarán Semedes LH vs. Escazú Escoba en el Gimnasio Liceo de Heredia a las 7:30 p. m. y podrá seguirlo a través de TD+.

Seminario vs. Roswell cerrarán la jornada a las 8:00 p. m. en el Colegio Seminario, con transmisión en las redes de la LSB.

Reposiciones

A pesar de terminar las 14 jornadas, hay dos partidos que tuvieron que ser pospuestos: Arba San Ramón vs. Escazú Escoba y Seminario vs. AGB Grecia.

El viernes jugarán Arba San Ramón vs. Escazú Escoba en el Gimnasio Rafael Ángel Rodriguez a las 8:00 p. m. con transmisión en las redes de la LSB.

El segundo y último partido de reposición será Seminario vs. AGB Grecia en el Colegio Seminario a las 5:00 p. m. y podrá seguirlo por TD+.

Previo al desarrollo de la jornada 14, la LSB publicó un comunicado en el que se explica, ante un posible empate entre las posiciones 4º y 7º, los criterios de desempate.

Según el comunicado, utilizarán los criterios oficiales de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), que da prioridad al enfrentamiento directo.