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La Liga Superior de Baloncesto llega a su jornada final: Vea los horarios y enfrentamientos

El inicio de la fase final de la Liga Superior de Baloncesto está previsto para el 9 de junio

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Por Isaac Vega
Imagen del encuentro entre Seminario y AAB Jaguars en reposición de la jornada 9.
Este fue el encuentro entre Seminario y AAB Jaguars, correspondiente a la reposición de la jornada 9. (lsbcostarica y basket506/Liga Superior de Baloncesto)







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Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

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