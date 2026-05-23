Puro Deporte

La Liga Superior de Baloncesto entró en su etapa final: vea las estadísticas y partidos

La fase eliminatoria comenzará el 9 de junio, luego de una semana de reposición de partidos

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Imagen del partido entre Semedes y Grecia en el Liceo de Heredia, casa de Semedes.
Imagen del partido entre Semedes y Grecia en el Liceo de Heredia, casa de Semedes. (@brendynh_foto/LSB)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
LSBLiga Superior de BaloncestoBaloncesto
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.