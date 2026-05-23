La Liga Superior de Baloncesto entró en su etapa final: vea las estadísticas y partidos

La máxima categoría de baloncesto costarricense finalizará la temporada regular el próximo 3 de junio para dar paso a la Fase Final con inicio programado el 9 del mismo mes.
Al 23 de mayo, el líder del torneo es Roswell, pues en once partidos jugados tienen 10 victorias y solo 1 derrota. Su victoria más reciente fue ante ARBA San Ramón 72 a 69.
El jugador estrella de los “Aliens” es el estadounidense Jordan Stephens, quien promedia 21 puntos y 3 asistencias por partido.
En segundo lugar se posicionan los Coyotes de San Ramón, en diez encuentros cuentan con 7 victorias y 3 derrotas, En este equipo juega el líder en asistencias del torneo, Isaac Conejo.
El ramonense promedia 8 asistencias por juegos y es seleccionado nacional de Costa Rica; junto a él, juega el tercer mejor anotador del torneo, Daniel Shedden con 23 puntos por juego.
En el tercer y cuarto lugar hay un empate entre el equipo de Grecia y Limón, pues ambos tienen 5 victorias y 5 derrotas.
El quinto puesto lo tiene Escazú Escoba, el actual campeón nacional y bicampeón del Torneo de Copa.
Los escazuceños tienen en sus filas al segundo mejor anotador del torneo, Jacksen Greco, quien promedia 24 puntos por juego y está entre los candidatos al premio MVP.
Los equipos con récord negativo son:
- Seminario: 4 victorias y 5 derrotas.
- Semedes: 3 victorias y 7 derrotas.
- ABB Jaguars: 0 victorias y 9 derrotas.
En Jaguars, a pesar de perder todos los encuentros, el estadounidense Tylar Haynes es el máximo anotador de la temporada 2026, promedia 29 puntos por juego y es favorito para llevarse el MVP del torneo.
Líderes en estadísticas
Puntos:
- Tylar Haynes: 29,3 puntos por juego.
- Jacksen Greco: 24,3 puntos por juego.
- Daniel Shedden: 23,5 puntos.
Asistencias:
- Isaac Conejo: 8 asistencias por juego.
- Terrell Fullerton: 6,9 asistencias por juego
- Donte Scott: 4,8 asistencias por juego.
Rebotes:
- Mike Bell Jr.: 15,8 rebotes por juego.
- Jesee Barnes: 11,6 rebotes por juego.
- Tylar Haynes: 9,2 rebotes por juego.
Tapones:
- Jesee Barnes: 2,5 tapones por juego.
- Devale Johnson: 2,3 tapones por juego.
- Mike Bell Jr.: 2 tapones por juego.
Robos:
- Isaac Conejo: 3,2 robos por juego.
- Mario Herrera: 2,5 robos por juego.
- Yoshaekel Lewis: 2,2 robos por juego.
Este sábado se juega la jornada 11. Los partidos serán transmitidos en el YouTube oficial de la Liga Superior de Baloncesto (LSB):
- ARBA San Ramón vs. Roswell: finalizado 69-72.
- ABB Jaguars vs. Limón Sharks: 7:00 p. m.
- Escazú Escoba vs. Grecia CRS Seguros: 8:00 p. m.
- Seminario vs. Semedes: 8:00 p. m.