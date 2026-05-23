La Liga Superior de Baloncesto entró en su etapa final: vea las estadísticas y partidos

Imagen del partido entre Semedes y Grecia en el Liceo de Heredia, casa de Semedes.

La máxima categoría de baloncesto costarricense finalizará la temporada regular el próximo 3 de junio para dar paso a la Fase Final con inicio programado el 9 del mismo mes.

Al 23 de mayo, el líder del torneo es Roswell, pues en once partidos jugados tienen 10 victorias y solo 1 derrota. Su victoria más reciente fue ante ARBA San Ramón 72 a 69.

El jugador estrella de los “Aliens” es el estadounidense Jordan Stephens, quien promedia 21 puntos y 3 asistencias por partido.

En segundo lugar se posicionan los Coyotes de San Ramón, en diez encuentros cuentan con 7 victorias y 3 derrotas, En este equipo juega el líder en asistencias del torneo, Isaac Conejo.

El ramonense promedia 8 asistencias por juegos y es seleccionado nacional de Costa Rica; junto a él, juega el tercer mejor anotador del torneo, Daniel Shedden con 23 puntos por juego.

En el tercer y cuarto lugar hay un empate entre el equipo de Grecia y Limón, pues ambos tienen 5 victorias y 5 derrotas.

El quinto puesto lo tiene Escazú Escoba, el actual campeón nacional y bicampeón del Torneo de Copa.

Los escazuceños tienen en sus filas al segundo mejor anotador del torneo, Jacksen Greco, quien promedia 24 puntos por juego y está entre los candidatos al premio MVP.

Los equipos con récord negativo son:

Seminario : 4 victorias y 5 derrotas.

: 4 victorias y 5 derrotas. Semedes : 3 victorias y 7 derrotas.

: 3 victorias y 7 derrotas. ABB Jaguars: 0 victorias y 9 derrotas.

En Jaguars, a pesar de perder todos los encuentros, el estadounidense Tylar Haynes es el máximo anotador de la temporada 2026, promedia 29 puntos por juego y es favorito para llevarse el MVP del torneo.

Líderes en estadísticas

Puntos:

Tylar Haynes: 29,3 puntos por juego. Jacksen Greco: 24,3 puntos por juego. Daniel Shedden: 23,5 puntos.

Asistencias:

Isaac Conejo: 8 asistencias por juego. Terrell Fullerton: 6,9 asistencias por juego Donte Scott: 4,8 asistencias por juego.

Rebotes:

Mike Bell Jr.: 15,8 rebotes por juego. Jesee Barnes: 11,6 rebotes por juego. Tylar Haynes: 9,2 rebotes por juego.

Tapones:

Jesee Barnes: 2,5 tapones por juego. Devale Johnson: 2,3 tapones por juego. Mike Bell Jr.: 2 tapones por juego.

Robos:

Isaac Conejo: 3,2 robos por juego. Mario Herrera: 2,5 robos por juego. Yoshaekel Lewis: 2,2 robos por juego.

Este sábado se juega la jornada 11. Los partidos serán transmitidos en el YouTube oficial de la Liga Superior de Baloncesto (LSB):