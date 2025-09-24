La impresionante muralla blanquiazul: Cartaginés cierra la primera vuelta con una defensa implacable

Kevin Briceño en el partido de la Jornada 7 del torneo, Club Sport Cartaginés y el Club Sport Herediano. Fotos Mayela López

El Club Sport Cartaginés cerró la primera vuelta del Torneo Apertura 2025 con solo 2 goles en contra y 10 a favor.

A pesar de tener múltiples bajas en la plantilla, los brumosos lograron finalizar la primera vuelta del torneo como líderes.

Ya completaron los nueve partidos, incluyendo uno de la segunda vuelta, aunque les falta reponer uno de la primera ronda ante Alajuelense.

Si bien, dicho por el mismo entrenador Andrés Carevic, la defensa la realiza todo el equipo, el bloque defensivo efectuado por jugadores como Everardo Rubio, Suhander Zúñiga, Randall Cordero o Kevin Briceño es el principal factor.

El guardameta Briceño acumuló en total 591 minutos sin recibir goles, convirtiéndose en la tercera mejor marca en la historia del Club Sport Cartaginés.

Frente a él, solo se encuentra Hermidio Barrantes, quien sumó 763 minutos en la temporada 1995-96 y en 618 minutos en el año 1998.

Briceño llegó al club brumoso en el 2021, tras jugar para AD Jicaral un año. Desde entonces, es el guardameta titular indiscutido de la Vieja Metrópoli.

Hoy, con 33 años, pasa uno de los mejores momentos de su carrera, vistiendo la camiseta blanquiazul.

En el último encuentro del Cartaginés, frente a Sporting, Carevic tuvo que colocar a cuatro defensas centrales, debido a la gran cantidad de ausencias por lesión que tiene el club.

El equipo posee siete jugadores con problemas físicos, de los cuales cuatro son defensores, más específico, laterales.

Los afectados son: el mexicano Diego González, José Luis Quirós, Carlos Barahona (quien viene de jugar una temporada en el Apollon Limassol de Chipre) y el lateral derecho Yael López.

Fuera de la zona defensiva, los lesionados son Cristopher Núñez, Douglas López y Leonardo Alfaro.

Pese a la dificultad, los defensores del Cartaginés lograron adaptarse al cambio de posición, y en el pasado encuentro ante Sporting FC volvieron a dejar su marco en 0.

Cartaginés salió con el mexicano Everardo Rubio, fichado para esta temporada desde Herediano, Diego Mesén, el hondureño Marcelo Pereira y Randal, Cordero. Todos defensores centrales, cubriendo cada espacio de la zaga.

A manera de referencia, el equipo que recibió menos goles en la fase regular del pasado Torneo de Clausura 2025 fue Liga Deportiva Alajuelense, con 12 tantos en contra en 22 presentaciones. Eso equivale a 0,54 goles recibidos por partido, mientras que el actual promedio del Cartaginés representa 0,22 anotaciones por encuentro.

Esta campaña, los rojinegros también cuentan con una estricta defensa, sello de su entrenador Óscar Ramírez, y apenas han recibido cuatro goles en nueve partidos. Sin embargo, hasta esa cifra se queda corta ante la muralla de los brumosos.

Cartaginés se perfila como uno de los favoritos para pelear el campeonato nacional, en un torneo donde ni las lesiones han podido con los brumosos.

Los de la Vieja Metrópoli encaran un gran reto el próximo domingo, cuando visiten al Saprissa en la Cueva, con el liderato en la balanza.

Sin embargo, antes tendrán que disputar un partido de Copa Centroamericana, este jueves 25 de setiembre a las 8 p. m. ante Olimpia de Honduras en el Fello Meza.

En la primera fase del torneo regional, los brumosos también levantaron un muro: solo tres goles en contra en cuatro partidos. El equipo de Carevic va en serio en los dos frentes.