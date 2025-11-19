Puro Deporte

La hija de Miguel ‘Piojo’ Herrera nunca abandona: vea el conmovedor mensaje y la foto que parte el corazón

La hija de Miguel ‘Piojo’ Herrera publicó un triste mensaje y una foto que demuestra todo su dolor y solidaridad con el entrenador

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Mishelle Herrera, hija de Miguel Herrera, se manifestó luego de que la Selección de Costa Rica quedó eliminada del Mundial 2026.
Mishelle Herrera, hija de Miguel Herrera, se manifestó luego de que la Selección de Costa Rica quedó eliminada del Mundial 2026. (Rafael Pacheco e Instagram Mishelle Herrera/Rafael Pacheco e Instagram Mishelle Herrera)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Miguel Piojo HerreraMishelle HerreraSelección de Costa RicaMundial 2026
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.