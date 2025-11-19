La hija de Miguel ‘Piojo’ Herrera nunca abandona: vea el conmovedor mensaje y la foto que parte el corazón

Mishelle Herrera, hija de Miguel Herrera, se manifestó luego de que la Selección de Costa Rica quedó eliminada del Mundial 2026.

La familia es lo primero y la hija de Miguel ‘Piojo’ Herrera lo tiene bien claro: Mishelle Herrera publicó un triste mensaje en sus redes sociales que incluye una conmovedora fotogafía.

Mishelle es la fan número uno de su papá donde quiera que vaya. Ya había subido fotografías con la camisa de la Selección de Costa Rica, aunque su nacionalidad es mexicana, luego de que el “Piojo” fuera nombrado al frente de la Tricolor.

Este martes 18 de noviembre, tras la eliminación de Costa Rica rumbo al Mundial, y mientras los aficionados ticos se le van con todo al entrenador, su hija publicó unas palabras que demuestran su dolor.

Mishelle Herrera se solidarizó en redes sociales con su padre Miguel 'Piojo' Herrera tras la eliminación de la Selección de Costa Rica. (Mishelle Herrera/Mishelle Herrera)

“Con el alma y el corazón roto en mil pedazos”. Con solo ese breve mensaje, sobre un fondo negro, demostró lo mal que la está pasando por el fracaso de su papá.

Fotografía publicada por Mishelle Herrera en su cuenta de Instagram, junto a su padre, Miguel 'Piojo' Herrera, en su época de futbolista. (Mishelle Herrera/Mishelle Herrera)

Además, publicó una fotografía donde aparece de niña junto al “Piojo” en su época de futbolista en la liga mexicana.

“Desde siempre y para siempre en tu barco Míster”, remató Mishelle.

Así que pase lo que pase, el “Piojo” Herrera seguirá teniendo una fan incondicional.