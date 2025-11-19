Puro Deporte

Autopsia de un desastre histórico: las culpas del ‘Piojo’ Herrera, la Fedefútbol y los jugadores

La falta de visión de Miguel ‘Piojo’ Herrera; un grupo de jugadores que no dio la talla, los errores de la Fedefútbol: las claves del fracaso de Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Gustavo Jiménez
Costa Rica vs Honduras
Alexis Gamboa y Alejandro Bran se abrazan, mientras Keylor Navas mastica en el fondo el duro golpe que deja a la Selección de Costa Rica fuera del Mundial 2026. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaSelección de HondurasEliminatorias ConcacafMundial 2026
Gustavo Jiménez

Gustavo Jiménez

Editor de Puro Deporte. Periodista graduado de la Universidad de Costa Rica (Maestría de la UNED), con 30 años de trayectoria en medios de comunicación. Redactor del año de La Nación 2009 y múltiples coberturas de Campeonatos Mundiales, Copa América, Juegos Panamericanos y WikiLeaks Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.