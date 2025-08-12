La futbolista más seguida del mundo deja la Juventus y se une a un histórico rival en Italia

Alisha Lehmann dejó la Juventus y se unió al FC Como Women, cambiando de equipo tras romper con Douglas Luiz.

La futbolista suiza Alisha Lehmann, conocida como la jugadora con más seguidores en el mundo, dejó la Juventus y firmó con el FC Como Women, club de la ciudad italiana de Como.

La delantera de 26 años acumula más de 16,6 millones de seguidores en Instagram.

El diario británico The Guardian informó que Lehmann destacó que su nuevo equipo es un club independiente, dedicado únicamente al fútbol femenino, y que se trata de un proyecto con propósito claro y visión definida.

La atacante llegó a la Juventus en julio de 2024, después de varios años en la liga inglesa, donde jugó para Aston Villa, Everton y West Ham.

Su fichaje llamó la atención porque se concretó casi al mismo tiempo que el traspaso de su entonces pareja, el mediocampista brasileño Douglas Luiz, también hacia el conjunto italiano.

Lehmann y Luiz iniciaron su relación en 2021, cuando ambos militaban en el Aston Villa. Posteriormente se trasladaron a Italia y rompieron meses atrás.

Antes de esta relación, la futbolista mantuvo un vínculo sentimental con su compatriota Ramona Bachmann, integrante de la selección suiza.

Con la camiseta de su país, Lehmann anotó nueve goles en 62 partidos. Ha representado a Suiza en la Copa Mundial Femenina 2023 y en la Eurocopa 2025.

