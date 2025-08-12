Puro Deporte

La futbolista más seguida del mundo deja la Juventus y se une a un histórico rival en Italia

La delantera suiza dejó la Juventus y firmó con el FC Como Women, tras una etapa marcada por su paso por Inglaterra y su relación con Douglas Luiz

Por O Globo / Brasil / GDA
Alisha Lehmann dejó la Juventus y se unió al FC Como Women, cambiando de equipo tras romper con Douglas Luiz.
Alisha Lehmann dejó la Juventus y se unió al FC Como Women, cambiando de equipo tras romper con Douglas Luiz. (@alishalehmann7/IG)







