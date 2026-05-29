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La FIFA pone a la venta nuevas entradas para el Mundial

El Mundial 2026 ya se rompió el récord de más entradas vendidas, y todavía faltan más oleadas de ventas

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Por AFP
El estadio Azteca (rebautizado como Ciudad de México para el torneo) será la sede de la inauguración del Mundial 2026.
El estadio Azteca (rebautizado como Ciudad de México para el torneo) será la sede de la inauguración del Mundial 2026. (CARL DE SOUZA/AFP)







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