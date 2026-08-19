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La enfermedad de Jamal Musiala que preocupa al fútbol mundial

En el Bayern Múnich aseguran que es un ‘drama’ la situación de Jamal Musiala, por sus dos recientes desmayos en juegos de pretemporada

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Por AFP
Jamal Musiala recibe atención luego de desplomarse este 18 de agosto durante el partido entre el Bayern Múnich y el FC Heidenheim, en Alemania.
Jamal Musiala recibe atención luego de desplomarse este 18 de agosto durante el partido entre el Bayern Múnich y el FC Heidenheim, en Alemania. (HARRY LANGER/dpa Picture-Alliance via AFP)







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