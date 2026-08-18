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Jamal Musiala se desmayó nuevamente en pleno partido; jugador explicó luego la razón (video)

El jugador del Bayern Múnich Jamal Musiala se volvió a desvanecer en pleno partido de pretemporada y causa preocupación en el fútbol mundial

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Por Alejandro Cerdas
Jamal Musiala yace en el suelo luego de colapsar por segunda vez en tres días, ahora en el amistoso entre el Bayern Múnich y el FC Heidenheim, este 18 de agosto en la ciudad alemana de Heidenheim.
Jamal Musiala yace en el suelo luego de colapsar por segunda vez en tres días, ahora en el amistoso entre el Bayern Múnich y el FC Heidenheim, este 18 de agosto en la ciudad alemana de Heidenheim. (FRANK HOERMANN / SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP)







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Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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