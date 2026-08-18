Jamal Musiala se desmayó nuevamente en pleno partido; jugador explicó luego la razón (video)

Jamal Musiala yace en el suelo luego de colapsar por segunda vez en tres días, ahora en el amistoso entre el Bayern Múnich y el FC Heidenheim, este 18 de agosto en la ciudad alemana de Heidenheim.

Este 18 de agosto, el mediapunta de 23 años Jamal Musiala encendió las alarmas en el Bayern Múnich tras desvanecerse en un partido amistoso contra el Heidenheim (también de Alemania), apenas tres días después de haber sufrido un episodio similar por el calor durante otro encuentro de pretemporada frente al RB Leipzig.

Musiala ingresó al campo al minuto 61, pero, menos de cinco minutos después, se desplomó en el terreno de juego. Tanto el cuerpo médico como los jugadores acudieron rápidamente a auxiliar al joven talento alemán, quien, según reveló el diario Bild, pudo salir de la cancha por su propio pie, aunque se le veía aturdido camino a los vestuarios.

Hace tres días, Musiala había sufrido un incidente similar en un encuentro de preparación contra el RB Leipzig, en lo que fue su primer partido de pretemporada tras participar en la Copa del Mundo 2026 con Alemania.

En aquel partido frente a los “Toros Rojos”, el mediapunta ingresó de cambio al minuto 69 e incluso marcó un gol, pero, cerca del final, se desplomó. En esa ocasión, el suceso se atribuyó al calor en Múnich (con temperaturas superiores a los 30 °C), pero esta vez las condiciones climáticas no parecen haber influido en el desvanecimiento.

El comunicado de Musiala

Pocas horas después, el alemán compartió en su Instagram un comunicado explicando lo sucedido en ambos casos. “Me han diagnosticado episodios breves y temporales de desmayos que se deben a una disfunción neurológica”, cuenta Musiala en el mensaje.

El mediapunta escribió que, aunque “pueden parecer aterradores a primera vista, pero para mí, actualmente son parte de mi vida diaria”. Además asegura que actualmente se encuentra en tratamiento y “muy optimista sobre esto”.

Finalmente, aprovechó para calmar los temores del público afirmando que “lo importante es que no hay riesgo adicional para la salud”. También aprovechó para agradecer el cariño y la preocupación que han mostrado los aficionados en las últimas horas.