Preocupación en partido del Bayern Múnich: Jamal Musiala se desploma en la cancha (video)

El mediapunta del Bayern Múnich Jamal Musiala se desplomó el pasado sábado 15 de agosto en un partido amistoso de su club frente al RB Leipzig. El talentoso joven alemán se desmayó cerca de final del encuentro, luego de haber ingresado de cambio.

Musiala estaba disputando su primer partido de la pretemporada con el Bayern Múnich después de haber jugado el Mundial 2026 con Alemania y estaba dejando buenas sensaciones, incluso marcó un gol. Al momento del desmayo, el mediapunta fue rápidamente ayudado por su nuevo compañero de equipo, Ismael Saibari, para posteriormente ser atendido por el cuerpo médico del club bávaro.

🇩🇪☹️Bayern Munich midfielder, Jamal Musiala collapsed on the field in a friendly match. His new Teammate Ismael Saibari suddenly noticed something was wrong and rushed to help him before the medics came. He was later taken off the pitch as he couldn’t continue.



As of now, no… pic.twitter.com/R3pdD3L3pU — Football Fans Tribe 🇳🇬 ⚽ (@FansTribeHQ) August 16, 2026

"Musiala"



Porque Jamal Musiala se desplomó en pleno partido del Bayern y todavía no hay parte médico. pic.twitter.com/oF4Q61Eroe — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) August 16, 2026

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Jamal Musiala se desplomó durante el partido amistoso ante RB Leipzig, minutos después de marcar el tercer gol del Bayern.



El futbolista alemán, de 23 años, recibió atención inmediata en el terreno de juego y fue auxiliado por su compañero… pic.twitter.com/JAwhagmXym — Tabasco Hoy Radio Oficial (@TabascohoyFM) August 16, 2026

El futbolista alemán pudo retirarse del campo hacia los vestuarios sin ayuda, aunque se seguía viendo aturdido. Además, Max Eberl, director deportivo del Bayern afirmó en entrevista con el medio Bild que “lo importante es que está bien”.

Aunque el conjunto alemán no ha emitido un parte médico oficial sobre Musiala, se especula que las altas temperaturas en Múnich (mayores a 30° Celsius) habrían sido la causa del desmayo.