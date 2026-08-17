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Preocupación en partido del Bayern Múnich: Jamal Musiala se desploma en la cancha (video)

Jamal Musiala sufrió un desmayo por calor en un amistoso del Bayern Múnich frente al RB Leipzig

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Por Alejandro Cerdas
El defensa brasileño del Paris Saint-Germain, Marquinhos, y el centrocampista alemán del Bayern Munich, Jamal Musiala
Jamal Musiala enfrentando al Paris Sanit-Germain en el Mundial de Clubes 2025 (PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP)







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Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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