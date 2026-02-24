La desgarradora carta de una amiga para futbolista que murió en accidente

Esta es la publicación que efectuó Moravia, con los detalles de la vela de la jugadora Tatiana Moya.

La futbolista Marian Phillips fue una de las últimas personas que vio con vida a su colega y compañera de 1.000 batallas, Tatiana Moya Valverde, quien murió el sábado por la noche tras sufrir un accidente.

Mientras que la jugadora está siendo velada en la capilla A de la Funeraria Vida, Marian Phillips posteó en su cuenta de Facebook una carta desgarradora, al no creer todavía lo que pasó.

Ella inició esa misiva con el corazón en la mano, diciendo que estos días han sido tan difíciles para todos, que no encuentra palabras para expresar lo que realmente siente.

Y que se detenía frente a un celular intentando resumir una amistad llena de complicidad que no cabe en palabras.

“Lo que debía ser uno de los días más bonitos, terminó en una terrible llamada a las 2 a. m. Recuerdo que solamente en mi cabeza pasaba acompañarlas y que todo simplemente había sido un accidente pequeño con rasguños”, apuntó la futbolista Marian Phillips.

Seguidamente, escribió que el dolor que les deja Tatiana a ellas como amigas es inmenso, y que las jugadoras saben a la vez que no es ni la cuarta parte del dolor tan terrible siente la familia.

“Es imposible decirte adiós cuando miro hacia atrás y estuviste comigo el día anterior, si hubiera sabido que esto pasaría jamás te hubiera dejado ir”, anotó.

Esta es la jugadora Tatiana Moya Valverde, (fallecida en un trágico accidente) durante su paso por el equipo Carmelita. (Facebook Carmelita/Facebook Carmelita)

También señaló que hay personas que pasan por nuestra vida y dejan huellas que ni el tiempo ni la ausencia pueden borrar.

“Fuiste una de ellas. Gracias por tu luz, por tu alegría y por haberme permitido ser parte de tu historia. El fútbol no era solo un deporte para nosotras; era nuestra terapia, nuestro lenguaje”, citó.

Recordó la adrenalina de todo el combo antes de cada partido, el esfuerzo compartido, los gritos de gol y hasta las derrotas que les dolían menos porque se tenían la una a la otra para levantarse.

“Aprendí que eras una guerrera, Tati, y esa misma fuerza fue la que siempre admiré de tí en la vida y te lo dije en vida muchas veces, siempre admiré tu valentía, la forma en que veías la vida, con que luchabas cada balón.

”Esas escapadas donde el mapa era lo de menos y lo importante era la libertad de irnos por ahí. Guardo conmigo cada partido que vimos juntas, las canciones que cantamos a gritos en el carro”.

Sin olvidar los imprevistos que terminaban en ataques de risas, que quedarán grabadas siempre en su corazón.

Marian Phillips también subrayó que cualquier pretexto era válido para celebrar, si perdían o ganaban, o si ni había partido, porque todo era suficiente para una salida o carne asada.

“Aunque hoy te despido con lágrimas, te recordaré siempre con una sonrisa, porque así es como tú vivías. Vuela alto, Tati. Te vas físicamente, mi #17, pero te quedas en cada balón que ruede, en cada nuevo viaje y en cada coctel que hagamos en tu honor”.

Marian Phillips recordó lo feliz que se puso cuando su querida amiga Tatiana regresó a Moravia, con la ilusión de jugar todas juntas nuevamente.

“En eso apareció Noah y eras una tía feliz pero con ganas de que volviéramos a compartir cancha pronto. Mi Ta, te prometo que volvere más fuerte que nunca y apenas nazca Noah voy hacer honor a todo lo que más amabas. Acompáñanos siempre, nunca dejaremos solita a Fabi, eso te lo prometo”, anotó.

Aprovechó las últimas líneas de esa misiva para darle las gracias a Tatiana por todo, por haberle permitido conocerla y por querer tanto a sus hijos.

“Por formar parte de su vida, gracias por cumplir un rol tan lindo en nuestras vidas. No es un adiós, es un gracias por todo. Siempre serás de las mejores amigas que una persona pueda pedirle a Dios”, concluyó Marian Phillips, con el corazón en la mano.