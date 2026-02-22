Dolor en el fútbol: fallece en accidente futbolista de Primera División

Una triste noticia sacudió el fútbol nacional, pues este domingo se confirmó la muerte de una jugadora de Moravia.

La Asociación Deportiva Moravia dio a conocer en sus redes sociales que Tatiana Moya Valverde tuvo un accidente la noche del sábado y falleció.

“Con profundo dolor lamentamos el fallecimiento de nuestra querida jugadora Tatiana Moya Valverde, quien perdió la vida tras un trágico accidente automovilístico ocurrido el día de ayer (sábado). Tati, fue más que una jugadora para nuestro equipo; fue una compañera, una amiga y una persona que siempre entregó su pasión, alegría y compromiso dentro y fuera de la cancha.

“Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia deportiva. Enviamos nuestras más sinceras condolencias y un abrazo solidario a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Asimismo, nos mantenemos unidos en oración y apoyo por la pronta recuperación de nuestra jugadora Fabi González, quien se encuentra en recuperación.

“Hoy el fútbol pasa a segundo plano. Hoy nos une el respeto, el recuerdo y el cariño por quien siempre será parte de nuestra historia”, informó Moravia en su cuenta de Facebook.

Paul Mayorga, entrenador de Moravia, le dijo a La Nación que Tatiana murió en el Hospital de Heredia.

“Luego de que terminó el partido, Tatiana y Fabiola González fueron a la casa de Marian Phillips, otra jugadora nuestra, quien está esperando bebé y, como son muy amigas, ella quería darle la noticia del sexo del bebé. Cuando venían de regreso, tuvieron el accidente, donde murió Tatiana y estamos muy conmocionados”, expresó Paul Mayorga.

La Unión Femenina del Fútbol de Costa Rica y otras asociaciones como Carmelita se unieron al dolor que embarga al fútbol costarricense.