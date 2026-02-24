Puro Deporte

Último adiós a futbolista de Primera División: estos son los detalles de sus honras fúnebres

El fútbol despide a Tatiana Moya, quien amaba este deporte y perdió la vida tras un accidente en carretera

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

El fútbol femenino de Costa Rica está consternado luego de que Tatiana Moya Valverde perdió la vida, producto de un accidente automovilístico que sufrió el sábado por la noche, luego del partido entre Moravia y Pococí, correspondiente a la tercera fecha del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tatiana MoyaFútbol Femenino
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.