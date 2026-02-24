Último adiós a futbolista de Primera División: estos son los detalles de sus honras fúnebres

El fútbol femenino de Costa Rica está consternado luego de que Tatiana Moya Valverde perdió la vida, producto de un accidente automovilístico que sufrió el sábado por la noche, luego del partido entre Moravia y Pococí, correspondiente a la tercera fecha del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.

Su club actual, Moravia, publicó un mensaje en el que invita a los familiares de la jugadora y a los amigos para que acudan a a la ceremonia de velación y al funeral.

Esta es la publicación que efectuó Moravia, con los detalles de la vela de la jugadora Tatiana Moya. (Facebook Moravia/Facebook Moravia)

En el mismo mensaje, el equipo escribió: “Vivirás por siempre en nuestros corazones Tati. Tu luz y tu amor vivirán por siempre en nosotros. Descanza en paz, campeona”.

El funeral de la futbolista Tatiana Moya será este martes 24 de febrero. (Funeraria Vida/Funeraria Vida)

La vela de la futbolista de 34 años se realiza este lunes 23 de febrero desde las 5 p. m., en la capilla A de Funerales Vida, en Alajuela.

Además, este martes 24 de febrero será el funeral. La ceremonia en la Iglesia Católica de Canoas, en Alajuela, se oficiará a las 9 a. m.; luego su cuerpo será trasladado al Cementerio Santísima Trinidad, en la misma provincia.