La controversial lista de Thomas Tuchel: Inglaterra deja fuera del Mundial 2026 a cuatro futbolistas de peso

Thomas Tuchel sorprendió con la convocatoria de Inglaterra para el Mundial 2026.

Thomas Tuchel dio a conocer este viernes la convocatoria oficial de la Selección de Inglaterra para el Mundial 2026 y su lista resulta tan controversial como sorpresiva, en vista de que entre los 26 elegidos no aparece el nombre de cuatro futbolistas de peso.

Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden y Cole Palmer son grandes nombres del fútbol europeo, que no irán con Inglaterra a la Copa del Mundo en Norteamérica.

La sorpresa de la lista anunciada por la federación inglesa es Ivan Toney, delantero centro de 30 años que suma 32 goles en 32 partidos esta temporada en la liga saudita con el Al-Ahli, llamado a ser suplente del capitán Harry Kane en el puesto de 9, junto con Ollie Watkins.

Contratado para poner fin a 60 años de sequía de títulos de Inglaterra, Thomas Tuchel tomó estas controvertidas decisiones que se pueden volver en su contra en caso de no hacer un buen papel en el Mundial 2026, que será del 11 de junio al 19 de julio.

“Desde el primer día fuimos claros: buscamos construir el mejor equipo posible... no forzosamente con los 26 futbolistas con más talento. Son los equipos los que ganan campeonatos”, se defendió Thomas Tuchel en conferencia de prensa.

Inspirado por Rafa Nadal

“El objetivo es ganar y no hay que temer decirlo (...) Recientemente escuché una frase de Rafael Nadal que decía ‘No soy un ganador, soy un competidor’. Así es como voy a Estados Unidos, con hambre de ganar”, añadió el técnico.

Foden y Palmer desempeñaron un papel fundamental en el camino de Inglaterra hacia la final de la Eurocopa 2024, pero ambos han pagado caro su floja temporada con el Manchester City y Chelsea, respectivamente.

El centrocampista del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White y el delantero del Leeds Dominic Calvert-Lewin también se han quedado fuera pese a ser dos de los ingleses más goleadores de la Premier League esta temporada.

Dentro de sus decisiones, el exentrenador del PSG y Bayern también incluyó en la lista al veterano centrocampista del Brentford y ex capitán del Liverpool Jordan Henderson, en lugar de Adam Wharton, joven valor del Crystal Palace.

El defensa del Manchester United Harry Maguire dijo el jueves, tras filtrarse la convocatoria, que estaba impactado por no haber sido convocado.

“Confiaba en que podría haber desempeñado un papel importante este verano con mi país después de la temporada que he hecho”, escribió el jugador de 33 años en las redes sociales. “Me he quedado en shock y destrozado por la decisión”, añadió.

Tuchel ha asumido el riesgo con el central John Stones a pesar de su escasa participación en el Manchester City durante una temporada marcada por las lesiones.

También están en la lista dos jugadores ingleses que actúan en LaLiga española: Jude Bellingham (Real Madrid) y Marcus Rashford (Barcelona).

Por su parte, Toney causó impacto saliendo desde el banquillo en la Eurocopa de hace dos años, pero solo ha disputado dos minutos de fútbol internacional desde entonces, después de su marcha a Arabia Saudita en 2024.

Inglaterra inicia su andadura en el Mundial contra Croacia en Dallas el 17 de junio, antes de enfrentarse a Ghana el 23 de junio y a Panamá cuatro días después.

Los 26 convocados de Inglaterra para el Mundial 2026

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento, Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi, John Stones, Nico O’Reilly (todos del Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) y Djed Spence (Tottenham).

Volantes: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa) y Eberechi Eze (Arsenal).

Delanteros: Harry Kane (Bayern de Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka, Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona) y Anthony Gordon (Newcastle).