La confesión de Marcel Hernández sobre sus salidas de Alajuelense y Cartaginés

Marcel Hernández contó su verdad sobre su paso por Liga Deportiva Alajuelense y dijo que, desde hacía tiempo, el entonces gerente deportivo del club, Agustín Lleida, tenía una comunicación constante con él.

Saprissa se convertía en su destino. Sin embargo, todo se frenó por el proceso judicial en el que estaba, acusado en ese entonces de cometer delitos sexuales contra una menor de edad, caso del que fue absuelto.

“Fue bastante fácil, porque Agustín sí llevaba mucho tiempo atrás mío y en ese momento se da el tema de Saprissa y él me dijo: ‘A mí no me interesa nada, véngase aquí’. Nos reunimos y recuerdo que al otro día ya estaba pagando la cláusula”, expresó Marcel Hernández en el programa 120 Minutos de Monumental.

Siendo parte de Alajuelense, sus compañeros y él querían ser campeones nacionales, pero cree que por una razón u otra no les alcanzó, aunque siempre estuvieron ahí, peleando.

“Tuvimos casi 28 partidos con Carevic invictos, fuimos un equipo muy sólido. No entendíamos cosas que pasaban, por ejemplo ganarle la final de Concacaf a Saprissa, después posteriormente jugar otro clásico y ganarle 5-0 en Tibás, pero llegamos a la final y perdimos. No lo entendíamos, pero era parte de todo el aprendizaje”, aseguró Marcel Hernández mientras hablaba con los periodistas Harrick McLean, Carlos Serrano y Rodolfo Mora.

Los comunicadores le preguntaron que si en la Liga le echaron las culpas a él y ante eso respondió: “¿A quién le echan la culpa hoy?... Mira a Johan (Venegas), es el que de los últimos diez años más números le ha dado a la Liga y al final lo sacaron y uno no se explica por qué, si das números, qué es lo que buscan”.

Marcel Hernández dice que se sentía feliz en Liga Deportiva Alajuelense. (alonso tenorio)

Insistió en que quitando a Johan Venegas, no recuerda a un delantero con 20 goles y 13 asistencias, que fue su aporte. Entonces, no sabría explicarlo.

¿Le dolió? “A mí nada me duele... Las cosas pasan porque tienen que pasar y hay que aceptarlas de esa forma, no me puede doler porque hay que seguir”, aseguró Marcel Hernández.

El cubano confesó que él estaba a gusto en la Liga, se sentía bien en el equipo y que todo estaba bien, pero que por una u otra razón le tocó salir y su reacción fue que no pasaba nada.

Lo tomó como que es parte de la vida, del aprendizaje y afirma que no hay resentimientos, recelos, ni nada. Y dijo que todo obedeció a que en ese momento, el técnico Albert Rudé dijo para ese torneo no contaba con Marcel, ni con Yurguin Román, entre otros.

“Es parte del fútbol, llegas a un equipo donde te dicen no vamos a contar contigo y para gustos los colores, uno no puede enojarse por eso. Yo recuerdo que le dije a Agustín: ‘Cero estrés, no pasa nada’. Y él me dijo: ‘Solo no puedes ir ni a Saprissa ni a Heredia’.

”Le pregunté y los veía como claros contendientes al título y eso me llenó un poquitico más... Me quieres dar a Cartago porque crees que Cartago no te puede ganar", afirmó Marcel Hernández.

Marcel Hernández conquistó el bicampeonato con Herediano. (La Nación/Cortesía: Herediano)

El cubano se fue a Cartaginés y ahí fue campeón con los de la Vieja Metrópoli, en el Morera Soto, ante la Liga de Albert Rudé.

Marcel Hernández se refirió también a su festejo cuando marcó el gol que obligó a la gran final, en plan desafiante.

Ese 30 de junio de 2022 se quitó la camisa y enseñó el dorsal al público (como lo hizo Lionel Messi con el Barcelona ante el Real Madrid). El atacante caminó frente a la gradería sur, enojando a la afición.

“No es personal, que conste. Es que Messi lo había hecho y la euforia te lleva a un montón de cosas, tú te quitas la camisa, bailas, un montón de cosas. La euforia de un gol para los que están adentro de una cancha es indescriptible y más en un momento en el minuto 92, que en ese momento estaba siendo campeón la Liga y haces gol, alargas la serie”, comentó.

También dijo que cuando lo sacan del equipo, no perdía él, porque su función es trabajar para dar números y resultados.

“Entonces, yo creo que la institución se queda sin números, me entiende. Ese es mi punto de vista, puedo estar equivocado o no, pero cuando te doy 20 goles y 13 asistencias, yo no me estoy quedando sin la Liga, la Liga se está quedando sin 20 goles y 13 asistencias. Es simple”, afirmó.

Pero después, también salió de Cartaginés y confesó que hoy no tiene ninguna relación con el presidente de ese club, Leonardo Vargas.

No profundizó en por qué terminaron así, y que son cosas que mejor se las guarda, aunque no descarta revelarlas cuando se retire.

Pero tiene claro que todo fue en ese último torneo en el que los brumosos no clasificaron.

“En la Liga y en Cartago si no se clasifica soy yo, todo soy yo. Imagínese que ese día fue un día que ni me convocaron y cuando pongo el televisor se estaba hablando de mí”, apuntó.

Marcel Hernández también tiene buenos recuerdos en Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Además, contó que, cuando llegó a Herediano, en el camerino empezaron a tratarlo y le confesaron que, con lo que había pasado en los otros equipos, le dijeron que creían que él era como lo peor... Pero se percataron de que no era así. Y ahí, en el Team, se siente feliz.

