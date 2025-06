Alajuelense ya tiene rivales para ir en busca del tricampeonato en Copa Centroamericana de Concacaf

Liga Deportiva Alajuelense conoció sus rivales para ir en busca del tricampeonato en una Copa Centroamericana de Concacaf donde los rojinegros no conocen la derrota.

Un torneo que a los clubes de la región cada vez les importa más, porque reparte un botín millonario que más de uno, en medio de sus problemas económicos, o su estabilidad financiera, se desea.

Cuando empezó el sorteo, la Liga fue el primer club en saber su ubicación, en el puesto 1 del grupo A.

Después de eso, los rojinegros descubrieron el nombre de sus rivales conforme se iban armando todos los grupos.

Óscar Ramírez posiblemente con libreta y lapicero en mano, tomaba nota, porque Alajuelense se enfrentará en primera ronda contra Antigua de Guatemala, Plaza Amador de Panamá, Alianza de El Salvador y Managua FC de Nicaragua.

El torneo comenzará con una fase de grupos (cuatro grupos de cinco clubes cada uno), donde cada club jugará contra todos los clubes de su grupo una vez, para un total de cuatro partidos por club (dos en casa y dos de visita).

¿Cuáles partidos serán en casa y cuáles de visita? Eso lo responderá Concacaf en los próximos días, igual que los días exactos para los duelos de la fase de grupos.

Liga Deportiva Alajuelense es el bicampeón invicto de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados)

Los primeros y segundos lugares de cada grupo avanzarán a la fase de eliminación directa, la cual incluirá partidos de ida y vuelta, comenzando con los cuartos de final, seguidos de las semifinales, play-in y final.

Los ocho equipos clasificados (cuatro ganadores de grupo y cuatro segundos) se clasificarán del 1 al 8 según su desempeño en la fase de grupos. Los ganadores de grupo serán los clasificados del 1 al 4 y los segundos lugares del 5 al 8.

Tome en cuenta que los enfrentamientos serán: 1 vs. 8; 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5. Para estas instancias, los cuatro equipos mejor clasificados serán los anfitriones de los partidos de vuelta.

Para semifinales y los repechajes, los emparejamientos se determinarán según el ganador grupo del torneo y en cada enfrentamiento, el club mejor clasificado según el desempeño general de la competencia cerrará en casa.

Los semifinalistas y los dos ganadores del play-in (seis clubes en total) se clasificarán para la Copa de Campeones Concacaf 2026.

El monarca de la Copa Centroamericana de Concacaf recibirá un pase directo a los octavos de final de la competencia de 27 clubes de la Confederación.

Fechas de la Copa Centroamericana

Semana 1 de la fase de grupos: 29 al 31 de julio de 2025.

Semana 2 de la fase de grupos: del 5 al 7 de agosto de 2025.

Semana 3 de la fase de grupos: del 12 al 14 de agosto de 2025.

Semana 4 de la fase de grupos: 19 al 21 de agosto de 2025.

Semana 5 de la fase de grupos: 26 al 28 de agosto de 2025.

Cuartos de final: 23-25 ​​de setiembre y 30 de setiembre - 2 de octubre de 2025.

Semifinales y Play-In: 21-23 y 28-30 de octubre de 2025.

Final: 25-27 de noviembre y 2-4 de diciembre de 2025.

¿Cómo quedaron todos los grupos?

Grupo A: Alajuelense, Antigua, Plaza Amador, Alianza FC y Managua FC.

Grupo B: Herediano, Municipal, Real España, Sporting San Miguelito y Diriangén FC.

Grupo C: Deportivo Saprissa, FC Motagua, Cartaginés, CA Independiente y Verdes FC.

Grupo D: CD Olimpia, Club Xelajú, Real Estelí FC, CD Águila y CD Hércules.

