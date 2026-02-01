La campeona mundial Yokasta Valle emitió su voto como una costarricense más

La campeona mundial de boxeo Yokasta Valle participó en las elecciones 2026. Aquí, se tomó una fotografía con el periodista de Teletica Miguel Calderón.

Yokasta Valle no faltó a su cita con la democracia y en estas elecciones 2026 votó en la escuela República de Haití de Paso Ancho.

La campeona mundial de boxeo nació en el municipio de Matagalpa, en Nicaragua, pero es nacionalizada costarricense, el país que la acogió, que lleva en el corazón y que representa en su carrera como deportista.

Yokasta expresó su alegría y la importancia de participar en las elecciones para defender la democracia. “Sea el candidato que sea, salgan a votar, tenemos un gran privilegio” expresó.

La hermana menor de Yoka, Naomi Valle, se encuentra en camino al país desde Miami y se espera que vote en la misma escuela en horas de la tarde.