Puro Deporte

La campeona mundial Yokasta Valle emitió su voto como una costarricense más

La campeona mundial de boxeo Yokasta Valle emitió su voto en la escuela República de Haití

EscucharEscuchar
Por Isaac Vega
Nacida en Nicaragua pero nacionalizada costarricense, la campeona mundial Yokasta Valle participó en las elecciones 2026.
La campeona mundial de boxeo Yokasta Valle participó en las elecciones 2026. Aquí, se tomó una fotografía con el periodista de Teletica Miguel Calderón. (@miguecald/Miguel Calderón Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Yokasta Valle
Isaac Vega

Isaac Vega

Estudiante avanzado de periodismo, con experiencia en redacción y cobertura de deportes para Radio Columbia y participación en el programa radial La Jugada Perfecta. Actualmente pasante en La Nación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.