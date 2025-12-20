Vea a una Yokasta Valle con su rostro irreconocible tras disputar su pelea más encarnizada

La sangre que brotaba de sus heridas dejó el rostro irreconocible de la boxeadora costarricense Yokasta Valle, pero su valentía y coraje pudieron más.

Yoka disputó lo que, hasta el momento, pudo ser el combate más sangriento de su carrera, al recibir varios cabezazos de la estadounidense Yadira Bustillos, en una reyerta pactada a 10 asaltos, donde la tica sacó a relucir su mejor boxeo y fortaleza para vencer a su adversaria por decisión (95-95, 98-92 y 96-94), en el Kaseya Center de Miami, Florida.

Yokasta defendió con gallardía su título mundial de las 105 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), para dejar su récord en 34 victorias y tres derrotas, en una velada donde la costarricense debutó con la empresa Most Valuable Promotions (MVP), propiedad del influencer y youtuber estadounidense Jake Paul.

Yokasta Valle recibió un par de cabezazos, de su rival Yadira Bustillos, que la hicieron sangrar abundantemente en su rostro. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

La pugilista nacional explicó que fue una pelea muy dura ante una rival que incluso realizó acciones que no están permitidas en el boxeo.

Yokasta Valle celebró su victoria en Miami, Estados Unidos, tras darse a conocer el puntaje de los jueces. (Kevin Loja/Most Valuable Promotions)

“No fue una pelea fácil, pero nos llevamos el triunfo. Seguimos campeones y, bueno, es mucha sangre, pero es parte de esto. Fue una guerra, definitivamente: hubo cabezazos y cortadas, pero gracias a Dios nos llevamos la victoria”, comentó Valle en un video enviado por el periodista José Pérez.

Yokasta Valle tuvo que apelar a toda su garra y coraje para derrotar a Yadira Bustillo y retener su título Mundial de las 105 libras del CMB. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

Yokasta también agradeció el apoyo de los aficionados que siguieron el combate.

“Me siento bien, ya me cosieron. Muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de la pelea. Más que agradecida con Most Valuable Promotions (MVP) por la oportunidad. Fue un gran debut y vamos a lo que sigue”, manifestó Valle.

Esta velada fue una de los más esperadas del año, ya que también peleaba el fundador y dueño de la promotora Most Valuable (MVP) Jake Paul, ante el excampeón de peso completo Anthony Joshua en el Centro Kaseya de Miami, Florida.

Al final, Joshua hizo valer su superioridad y mandó a Paul al hospital con un nocáut en el sexto episodio.

Yokasta Valle vivió una gran prueba ante la estadounidense Yadira Bustillos, en su debut con la promotora Most Valuable Promotions (MVP). (CARMEN MANDATO/Getty Images via AFP)

Yokasta Valle fue muy certera al conetar sus golpes ante la estadounidense Yadira Bustillos, lo cual influyó en el resultado del combate. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

Pese al abundante sangrado, Yokasta Valle siempre fue al frente, en busca de su rival, Yadira Bustillos. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

Yokasta Valle llegó a 34 victorias, al derrotar a la estadounidense Yadira Bustillos y además retuvo su título Mundial. (La Nación/Fotografías Kevin Loja:)