Vea a una Yokasta Valle con su rostro irreconocible tras disputar su pelea más encarnizada

La boxeadora Yokasta Valle retuvo su título mundial de la CMB, al vencer por decisión a la estadounidense Yadira Bustillos

Por Juan Diego Villarreal
Yokasta ValleYadira BustillosTítulo Mundial de las 105 libras del CMB
